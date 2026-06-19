Bitcoin türev piyasalarında aşağı yönlü pozisyonlar yoğunlaşıyor

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Bitcoin yatırımcıları önümüzdeki haftalarda fiyatın 52.000 dolar seviyesine kadar gerileme ihtimaline karşı satım opsiyonu alımlarını hızlandırdı. Yatırımcılar son 24 ile 48 saatlik süre zarfında türev borsası Deribit üzerinde yoğun şekilde kısa ve yakın vadeli satım opsiyonu sözleşmesi topladı. Kripto opsiyon veri platformu Laevitas, opsiyon alıcılarının koruma amaçlı bu işlemleri 22 Haziran ile 31 Temmuz vadeleri arasında yoğunlaştırdığını raporladı.

Türev piyasasındaki akış incelendiğinde alıcılar 22 Haziran vadeli ve 61.500 dolar kullanım fiyatlı 337 adet kontrat satın aldı. Katılımcılar 3 Temmuz vadeli işlemlerde ise 60.000 dolar kullanım fiyatından 116 kontrat ve 55.000 dolar kullanım fiyatından 380 kontrat edindi. Rapora göre işlemciler 10 Temmuz vadeli 55.000 dolar seviyesindeki satım opsiyonlarında 540 kontratlık hacim oluşturdu. Yatırımcılar en uzak vade olan 31 Temmuz için de 52.000 dolar kullanım fiyatlı 314 adet satım opsiyonu sözleşmesinde yeni pozisyon açtı.

Makroekonomik baskılar Bitcoin fiyatını aşağı yönlü zorluyor

Satım opsiyonu alan yatırımcılar, spot fiyatın belirlenen kullanım seviyesinin altına inmesi durumunda aradaki fark üzerinden kar sağlıyor. Deribit borsasındaki işleyiş gereği her bir opsiyon sözleşmesi bir adet Bitcoin varlığını temsil ediyor. Mevcut durumda piyasayı baskılayan makroekonomik unsurların başında ABD Merkez Bankası yetkililerinin sıkı para politikasına yönelik açıklamaları geliyor. Yetkililerin şahin tondaki mesajları ABD doları endeksini güçlendirirken spot borsa yatırım fonlarından çıkışları hızlandırıyor.

Halka açık en büyük kurumsal Bitcoin hamili konumundaki Strategy firması da piyasadaki olumsuz tablodan payını alıyor. Şirketin ihraç ettiği STRC kodlu imtiyazlı hisse senetleri, 100 dolarlık nominal değerin altına sarkarak tarihi dip seviyeleri test etti. Mevcut piyasa fiyatlaması şirketin agresif varlık biriktirme stratejisini zora sokuyor. Arca Baş Yatırım Sorumlusu Jeff Dorman, firmanın sermaye yapısındaki erimeyi durdurmak adına piyasaya yüklü miktarda Bitcoin veya MSTR hissesi satmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

Teknik seviyeler Bitcoin spot piyasasında gerilemeye işaret ediyor

Kripto varlık piyasası gece yarısı saatlerinden bu yana yüzde 0,8 oranında değer kaybetti. CoinDesk fiyat verilerine göre lider kripto para birimi 62.400 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Bitcoin fiyatı hafta başında ise 67.000 dolar sınırına kadar yükselerek haftanın zirve seviyesini kaydetmişti. Spot piyasadaki bu geri çekilme dalgası, türev taraftaki koruma amaçlı satım opsiyonu hacmini beslemeye devam ediyor.