Kuzey Boru ek üretim hatlarını devreye aldı

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Kuzey Boru Malatya CTP kompozit boru üretim tesisindeki ilave hat kurulum süreçlerini eksiksiz şekilde bitirdi. Yönetim kurulu Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kapasite artış işlemlerini piyasa katılımcılarına duyurdu.

Kuzey Boru gelirlerindeki asıl büyümenin 2027'de netleşmesi bekleniyor

Şirket Eylül 2024 döneminde faaliyete geçirdiği Malatya fabrikasını halka arz izahnamesinde yer alan hedefleri doğrultusunda genişletiyor. Firma 20 Şubat 2025 tarihinde tedarikçi firmayla makine alım sözleşmesini imzalayarak kapasite artırımını resmileştirmişti. İşletme yeni üretim hatlarının 2026 yılının ikinci yarısı içinde tam kapasiteyle çalışmasını hedefliyor.

Üretim bandının aktifleşmesiyle beraber şirket yıllık ciroya yaklaşık 40 milyon USD seviyesinde ek getiri sağlayacak. Fabrika genişletme projesinin asıl finansal etkisi 2027 yılı bilançolarında tüm detaylarıyla gelir tablosuna girecek. Kuzey Boru yatırımcıları söz konusu satış hedefini finansal rasyolarına doğrudan entegre edecek.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu;'nda yayınlanan açıklamasında şöyle denildi;



"Şirketimiz, halka arz kararının temel sebeplerinden biri olan ve 2024 yılı Eylül ayında faaliyete başlayan Malatya CTP Kompozit Boru üretim tesisimiz için 20.02.2025 tarihinde yaptığı açıklamada ilave kapasite kararı aldığını ve tedarikçi firma ile makine alım sözleşmesi imzalandığını kamuoyuna duyurmuştu. Bu kapsamda kapasite artışını sağlayacak ilave üretim hatlarının kurulumu tamamlanmıştır.

Yeni üretim hatlarımızın devreye alınmasıyla birlikte, yıllık ciromuza yaklaşık 40 milyon USD ek katkı sağlanması beklenmektedir. Yatırımın 2026 yılının ikinci yarısında devreye girecek olması nedeniyle bu yıl finansallarımıza sınırlı katkı sağlaması, asıl etkinin ise 2027 yılı itibarıyla tam olarak yansıması öngörülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."