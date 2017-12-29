Kapadokya yerli balon ile uçmaya hazırlanıyor

29 Aralık 2017

Aylin Rana AYDİN

Türkiye ilk kez yerli balon üretecek. Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya'da yerli balon üretimi için test çalışmaları başladı. Prototip testlerinin bitmesiyle birlikte Eylül 2018'de yerli balon üretimine başlanması bekleniyor. Üreticiler, balonların ithal edilmesi, yedek parça temininin zorluğu, bakım ve onarım maliyetleri nedeniyle yerli balona yöneldiğini açıklıyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Konya Ovası Projesi Direktörlüğü, Bilkent Teknopark bünyesindeki Otonom Teknoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi akademisyenleri işbirliğiyle yerli balon projesine başladıklarını kaydeden Kapadokya Balon Bakım Merkezi Kalite Müdürü Mustafa Ağa, "Ar-Ge projelerimizin tamamlanmasının ardından KOSGEB desteklerinden de faydalanmayı planlıyoruz" dedi.

Dünyanın en önemli ticari uçuş merkezine ev sahipliği yapan Türkiye'nin kendi balonunu üretmemiş olmasının bu işe yönlendirdiğini ifade eden Ağa, kendilerini yerli balon üretimine yönlendiren diğer sebebin de ithal edilen balonların bakım ve onarımları sırasında ihtiyaç duyulan yedek parçalar olduğunu belirtti. Kapadokya'da 25 balon firması bulunduğunu söyleyen Ağa, "Üretimlerimiz sipariş üzerine olacak. Müşteriler, balon rengini, kapasitesini, kumaşını ve logolarını seçilebilecek" diye konuştu.

"Balon kumaşlarını da üretmek istiyoruz"

Ağa, "Bizim projemizin en önemli bölümlerinden birisi de balon üretiminde ihtiyaç duyulan kumaş tiplerini üretmek ve bir kısmını iç pazara bir kısmını da ihraç edeceğiz. Ülkemizde balon kumaşı üretilmiyor. Avrupa'daki büyük balon üreticileri de ihtiyaç duydukları kumaşları farklı ülkelerden ithal ediyorlar" dedi.

1 balon 50 bin eurodan başlıyor

Balon fiyatlarının büyüklüklerine göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Ağa şöyle konuştu: "Balon fiyatları 50 bin euro ile 120 bin euro arasında değişiyor. Bizim üreteceğimiz balonların iç pazardaki maliyeti Avrupa'da üretilmiş benzerleriyle kıyaslandığında yüzde 30 daha ucuz olacak"