Kapanan şirket sayısı kasımda yüzde 12 azaldı

15 Aralık 2017

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,56 düşüş kaydetti. Şirket sayısı bu dönemde 6 bin 926'dan 6 bin 887'e indi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 11,71 geriledi ve bin 131 oldu. Ekimde kapanan şirket sayısı bin 281 olarak belirlenmişti.

Kasımda, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,63, kapanan şirket sayısı yüzde 5,41 artış gösterdi.

Kurulan şirket sayısı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,68 artarak 66 bin 950, kapanan şirket sayısı yüzde 23,61 artarak 11 bin 502 oldu.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 24,63, kooperatif sayısında yüzde 27,27 artış yaşanırken, gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 10,38 azalış görüldü. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,41, kapanan kooperatif sayısı yüzde 3,19 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,93, azaldı.

Bu ay Tunceli ve Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Kasımda kurulan toplam 6 bin 971 şirket ve kooperatifin yüzde 81,45'ini limited şirketler, yüzde 17,33'ünü anonim şirketler, yüzde 1,20'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,41'i İstanbul, yüzde 10,33'ü Ankara, yüzde 6,93'ü İzmir'de kuruldu. Bu ay Tunceli ve Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Öte yandan yılın 11 ayında, toplam 67 bin 785 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

Kasımda kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 133'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 153'ü inşaat, 963'ü imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 998'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 771'i inşaat, 350'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Bu dönemde kapanan şirket ve kooperatiflerin 381'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 202'sinin inşaat, 154'ünün de imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 596'sının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 251'inin inşaat, 120'sinin ulaştırma depolama sektöründe faaliyet gösterdiği görüldü.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay 795 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

Ocak-kasım döneminde iş başı yapan 6 bin 14 yabancı ortak sermayeli şirketin 861'i anonim, 5 bin 153'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin 731'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 544'ü ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 387'si gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 54,78'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.