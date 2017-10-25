Kapasite kullanım oranı 9 yılın zirvesinde

25 Ekim 2017

2017 yılı Ekim ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 79,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylece kapasite kullanım oranı Ağustos 2008’den sonraki en yüksek oranda gerçekleşerek kriz öncesi seviyelere geri gelmiş oldu.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 79,4 seviyesinde gerçekleşti.

2017 yılı Ekim ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve ara mallarında artış görülürken, dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.