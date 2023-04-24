Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.718 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,9 puan artarak yüzde 75,4'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 75,6 oldu.