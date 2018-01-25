Kapasite kullanımı düşüşünü sürdürdü
Kapasite kullanımı aralık ayından sonra ocakta da geriledi. Bu ayda tüm mal gruplarında azalış olduğu görüldü.
2018 yılı Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanımı Aralık 2017'de 0,9 puan azalarak yüzde 79 olmuştu.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti.
2018 yılı Ocak ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış olduğu görüldü.
Söz konusu ayda;
Dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı yüzde 75,0'ten, yüzde 69,7'ye; dayanıksız tüketim malları kapasite kullanım oranı yüzde 75,0'ten, yüzde 74,6'ya indi. Gıda ve içecek sektörü kapasite kullanım oranı yüzde 74,4'ten yüzde 74,3'e gerilerken; ara malları kapasite kullanım oranı yüzde 83,0'ten yüzde 79,8'e geldi.
Yatırım malları kapasite kullanım oranı yüzde 82,3 seviyesine düştü. Bir önceki ay oran yüzde 84,0 seviyesinde bulunuyordu. Ana metal sanayinde kapasite kullanımı yüzde 80,8'den yüzde 80,5'e geriledi. Fabrikasyon metal ürünleri imalatı kapasite kullanım oranı da yüzde 72,9'dan yüzde 71,6 seviyesine indi.