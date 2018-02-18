Kapıköy Sınır Kapısı'nda 24 saat çalışılacak

18 Şubat 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Esendere'de, Gürbulak'ta 24 saat çalışıyoruz. İnşallah Kapıköy'de de 24 saat çalışacağız. Şu anda öğrendiğim 3,5-4 gibi kapanıyor. Kapı kapanınca inşalar girip çıkamıyor. İran tarafı da buna razı kendileri bize söylüyorlar. Giriş çıkışları İran tarafı da biz de biraz daha esnetelim. Bu süreçte, nevruz süresinde insanlar biraz daha rahat etsinler." dedi.

İran sınırındaki Kapıköy Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci ile Van'a gelen Tüfenci, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından karşılandı.

"Burayı transit geçişlere de açacağız"

Tüfenkci, buradan Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'na geçerek incelemelerde bulundu.

Modernizasyonu devam eden sınır kapısındaki son durum hakkında da yetkililerden bilgi alan Tüfenkci, kapı inşaatını hızlı bir şekilde bitirerek Türkiye'nin büyüklüğüne, azametine ve geldiği noktaya layık bir hale getirmek istediklerini söyledi.

Proje olarak hiçbir şeyden kaçınmadıklarını, Van'a ve Türkiye'ye yakışan bir yapı olması için gayret gösterdiklerini aktaran Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burayı transit geçişlere de açacağız. Bununla birlikte Van'ın ticareti de farklı noktaya gelir. İran tarafı da karşıda Hoy ve Razi yolunu yapıyor. İki ülkede esasında bir idare birliği var. Bir an evvel bitirilmesi noktasında da biz üzerimize düşeni yapalım. Sizden ricam da kolaylaştırma işlemlerinden kaçınmayın. Valimiz de burada aynı zamanda büyükşehir belediye başkan vekilimiz. İki kurumun imkanlarını da yardım anlamında, asfaltlama noktasında ve idari alınması gereken tedbirler varsa o noktada güvenlikle ilgili noktada valimiz her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla Van ekonomisi için çok iyi olduğunu biliyor. Ülkemizin güvenliği ve prestiji noktasında kapı önemli. O bilinçle hareket ettiği için kendisine teşekkür ederim. El birliğiyle hepimiz bakanlık olarak biz, valilik, büyükşehir belediyesi olarak burası, yüklenici firma olarak sizler hep beraber bir araya gelip bunu hızlı şekilde yapmamız lazım."

Bakan Tüfenkci, sınır kapısını görmek ve burada yapılabileceklerin talimatlarını vermek için Van'a geldiğini anımsatarak, büyükşehir belediyesinin insanların rahat geçebilmesi için mucur çalışması yaptığını belirtti.

Pazar günü olmasına rağmen insanların giriş yaptığını vurgulayan Tüfenkci, şunları ifade etti:

"Daha önce yol böyle de değildi. Askeri alandan yol sağlanması vasıtasıyla yardımcı oluyorlardı. Yeni binamız yapılınca sıkıntılar ortadan kalkacak. Tüp geçit olacak ve insanlar kar yağdığında da ıslanmadan geçebilecekler. Bu kapı bitene kadar bizim hem Türk vatandaşların hem de İranlı vatandaşların geçişlerinde o kolaylığı ve rahatlığı sağlamamız lazım. Sizlerden ricamız o. O tedbirleri alacak ve kolaylaştıracak sahadaki sizler olacaksınız. Sizlerin bunu en kısa zamanda yapmanız lazım."

Buradaki personellerin biraz daha özverili olmasını isteyen Tüfenkci, gerekirse takviye de yapabileceklerini bildirdi. Tüfenkci, pazar günleri sınır kapısının 21.00'a kadar çalıştırılması gerektiğini söyledi.

"Söz verdik 24 saat çalıştıracağız"

Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Zaten öyle bir sorun olursa gereken uyarılar yapılır ama bu nevruz boyunca en az 21.00'e kadar bir çalışma yapılmalı. Sonrasında İran'daki meslektaşımızla konuştuk. Cumhurbaşkanımız huzurunda söz verdik burayı 24 saat çalıştıracağız. Esendere'de, Gürbulak'ta 24 saat çalışıyoruz. İnşallah Kapıköy'de de 24 saat çalışacağız. Şu anda öğrendiğim 3,5 - 4 gibi kapanıyor. Kapı kapanınca insanlar girip çıkamıyor. İran tarafı da buna razı kendileri bize söylüyorlar. Giriş çıkışları İran tarafı da biz de biraz daha esnetelim. Bu süreçte, nevruz süresinde insanlar biraz daha rahat etsinler."

Bakan Tüfenkci, incelemelerinin ardından kapıdan ayrıldı.

Kaynak: AA