Kapıkule'deki kuyruğun faturası 35 milyon euro
UTİKAD Başkanı Emre Eldener, Kapıkule'deki beklemelerin yıllık maliyetinin 35 milyon euro olduğunu, net bir teslimat günü verilemediği için bazı fabrika yatırımlarının da kaçtığını söyledi. (Aysel Yücel)
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