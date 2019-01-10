ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

Kapıkule'deki kuyruğun faturası 35 milyon euro

UTİKAD Başkanı Emre Eldener, Kapıkule'deki beklemelerin yıllık maliyetinin 35 milyon euro olduğunu, net bir teslimat günü verilemediği için bazı fabrika yatırımlarının da kaçtığını söyledi. (Aysel Yücel)

Kapıkule'deki kuyruğun faturası 35 milyon euro
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.