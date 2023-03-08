Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nda sermaye artırımı onaylandı

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, yeni tur sermaye artırımı ve taahhüt edilen sermayenin tahsisi konusunda üye ülkelerden alınan taahhütlerin değerlendirilmesine yönelik olağanüstü toplantısını tamamladı.

Sermaye artırımına 10 üye devlet katılırken, iki üye fazladan talepte bulunarak BSTDB'ye güçlü sermayedar desteği verilmesini sağladı.Kurul, "Sermaye Arttırımı Stratejisi ve Sermaye Taahhüdüne İlişkin Teknik Parametreler" hükümleri doğrultusunda, ilk aşamada hak kazanan üye devletlere engelleyici herhangi bir hüküm olmaksızın, sermaye artırımı öncesindeki paylarına karşılık gelen orandaki pay sayısını tahsis etmeye karar verdi.

Böylece 664,7 milyon avroya karşılık gelen 578 bin 16 adet hisse, ortakların katılımına tahsis edilecek.Kalan payların tahsisi, ödenmesi ve oy haklarının devri konusundaki nihai karar, sürecin ikinci aşamasında, temmuzda yapılacak Yönetim Kurulu Yıllık Toplantısı'nda alınacak.

Kurul, aynı zamanda 2023-2024 Orta Vadeli Strateji ve İş Planının ilk aşamasını kabul ederek, sağlamlaştırma politikası izlenmesi, bankanın finansal gücünü ve portföy kalitesini güvence altına almasının önünü açtı.

"Sermaye artışı büyümeyi hızlandırmak için dönüm noktası"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı ve Guvernörler Kurulu Başkanı Ιoannis Tsakiris, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın sermayesini başarıyla artırdığını ve Karadeniz bölgesindeki kalkınmayı destekleme görevini takviye ettiğini bildirdi.

Tsakiris, "Bu ikinci sermaye artışı, bankayı bölgesel zorluklarla yüzleşmek ve büyümeyi hızlandırmak, istihdam yaratmak ve Karadeniz bölgesindeki vatandaşların yaşamlarını iyileştirmek için gerekli finansal kaynakları sağlamaya devam ettirecek önemli bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

"Bölgenin ekonomik büyümesini ve refahını artırmamıza yardımcı olacak"

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı Serhat Köksal da tüm hissedarlara bankaya gösterdikleri destek ve bağlılıkları için teşekkür etti.

Köksal, "Bu sermaye artışı, üye ülkelerimizin bankanın Karadeniz bölgesinde ekonomik kalkınmayı ve ticareti destekleme misyonumuzu yerine getirme becerisine duydukları güvenin bir kanıtıdır. Yeni sermaye artırımı, üye ülkelerimize daha fazla destek vermemizi ve bölgenin ekonomik büyümesini ve refahını artırmamıza yardımcı olacak." açıklamasında bulundu.