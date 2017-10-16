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Karahan, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Karahan, "Mevsimsellikten arınmış veriler, istihdamda ciddi bir dönemsel tarım etkisi ile inşaat katkısına işaret ediyor" açıklamasını yaptı.

Karahan, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi
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Bugün açıklanan iş gücü istatistikleri ile ilgili Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan, mevsimsellikten arınmış verilerin, istihdamda ciddi bir dönemsel tarım etkisi ile inşaat katkısına, hizmetler ve sanayide ise düşüşe işaret ettiğini söyledi.

"Temmuz döneminde işsizlik oranı yüzde 10,7 olurken, istihdam ve iş gücü yıllık bazda sırasıyla 1 milyon 122 bin ve 1 milyon 239 bin arttı" diyen Karahan, "Mevsimsellikten arınmış veriler, istihdamda ciddi bir dönemsel tarım etkisi ile inşaat katkısına, hizmetler ve sanayide ise düşüşe işaret ediyor" dedi.

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