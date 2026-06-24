Karahan'dan dikkat çeken açıklama: Türk lirasına talep güçlü kalıyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Fatih Karahan'ın Londra temasları kapsamında gerçekleştirdiği "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" sunumunu yayımladı. Sunumda enflasyon dinamikleri, jeopolitik gelişmelerin ekonomik etkileri, cari denge görünümü ve dolarizasyon riski öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Karahan, gıda ve enerji fiyatlarında arz kaynaklı artışların enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını ifade ederken, jeopolitik gerilimlerin azalması halinde bu etkinin zayıflayabileceğini belirtti. Öte yandan iç talepteki yavaşlama ile dayanıklı tüketim malları ve hizmet sektöründe katılığın azalmasının dezenflasyon sürecini desteklediğini söyledi.

TCMB Başkanı, gıda enflasyonunda dalgalı ve yüksek bir görünümün sürdüğünü aktarırken, kira ve eğitim kalemlerinde fiyat katılığının azaldığını vurguladı. Karahan, önümüzdeki süreçte enflasyon görünümünün beklentiler, talep koşulları ve fiyatlama davranışları tarafından şekilleneceğini ifade etti.

Talep göstergelerinin ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ettiğini belirten Karahan, kredi büyümesinde de ivme kaybı görüldüğünü söyledi. Talepteki yavaşlamanın fiyatlama davranışlarında iyileşmeye katkı sunmasının beklendiğini dile getirdi.

Cari işlemler dengesi tarafında ise jeopolitik gelişmelerin enerji maliyetleri üzerinden ithalat faturası üzerinde baskı oluşturduğunu kaydeden Karahan, buna rağmen zayıflayan talep nedeniyle cari dengedeki etkinin sınırlı kaldığını ifade etti.

Sunumda yeniden dolarizasyon riskine de değinen Karahan, Türk lirası varlıklara yönelik talebin güçlü seyrini koruduğunu belirterek, sıkı para politikası, makroihtiyati adımlar ve güçlü rezerv yapısının bu eğilimi desteklediğini vurguladı.