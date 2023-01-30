“Karataş'taki OSB’ler, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak”

ATB'nin Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısında, Bilgiç, 2023 yılının tarıma, balıkçılık ve gıdaya dayalı organize sanayi bölgeleriyle Adana için "şahlanma yılı" olacağını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, iki Organize Sanayi Bölgesi için yaklaşık 5 milyar lira gibi önemli bir yatırım desteği verileceğini açıkladığını anımsatan Bilgiç, Karataş'taki seracılık yapılacak 4 bin dekarlık organize sanayi bölgesinin önünde engel olarak duran "kıyı kenar çizgisi" sorununun da torba yasa ile ortadan kaldırılacağını dile getirdi. Bilgiç, buğday ekili alanların kuraklıktan etkilendiğini de belirterek, yağmur beklentisiyle olumsuzlukların son bulmasını beklediklerini sözlerine ekledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana Karataş Su Ürünleri İhtisas OSB ile Karataş TDİ OSB’nin 2023 yatırım programına alındığını duyurmuştu.