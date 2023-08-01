Karşılıksız çek adedi ikiye katlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 7 bin 153 adet seviyesinde bulunurken, Temmuz ayında bu rakam 15 bin 153 adede çıktı.

Böylece karşılıksız kalan çek adedi 2021 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bir önceki ayda 2,26 milyar TL idi

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 2,26 milyar TL'den 5,28 milyar TL'ye yükseldi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 605 bin 235 adetten 1 milyon 545 bin 53 adede, tutarı 169,8 milyar TL'den 356,2 milyar TL'ye çıktı.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 573 bin 466 adetten 1 milyon 506 bin 330 adede, tutarı 158,7 milyar TL'den 337,1 milyar TL'ye geldi.