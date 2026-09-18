Karşılıksız çek tutarı arttı: Sekiz ayda 233 milyar TL’ye ulaştı

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, Ağustos 2026 dönemine ilişkin "Çek Bilgileri" raporunu yayımladı.

Rapora göre, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde bankalara 516 bin keşideciye ait 9,8 milyon adet çek ibraz edildi. Bu çeklerin toplam tutarı 7 trilyon 483 milyar TL olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre tekilleştirilmiş keşideci sayısı yüzde 2,2, çek adedi ise yüzde 1 azalırken, ibraz edilen çeklerin toplam tutarı yüzde 23 arttı.

Karşılıksız çek tutarı 233 milyar TL oldu

Yılın ilk sekiz ayında bankalara ibraz edildiği anda karşılıksız çıkan 29 bin 691 keşideciye ait 223 bin 912 çekin toplam tutarı 233 milyar TL olarak kaydedildi.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bir bölümü ise daha sonra ödendi. Bu kapsamda 13 bin 872 keşideciye ait 30 bin 826 çek için toplam 27 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

Karşılıksız çeklerin oranı yükseldi

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının bankalara ibraz edilen toplam çeklere oranı geçen yıla göre arttı.

Ağustos ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranı tutar bazında yüzde 3,4, adet bazında ise yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

İstanbul ilk sırada

Ocak-ağustos döneminde karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu il İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.