KİRA ARTIŞ ORANI KASIM 2025: Kira artış oranı hesaplama... Kiralar ne kadar artacak? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev iş yeri kira enflasyon oranı..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Ekim 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)' bültenini yayımladı. Açıklanan verilerle birlikte kasım ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 37,15 oldu.

Ekim ayında kira zammı ne kadardı?

TÜİK verilerine göre Eylül ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 olarak açıklanmıştı. Böylelikle ekimde kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 38,36 olmuştu.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Formül şöyle:

• Mevcut kira bedeli x TÜFE oranı = Artış tutarı

• Mevcut kira bedeli + Artış tutarı = Yeni kira bedeli

Örnek 1:

Mevcut kira: 10.000 TL

Artış oranı: Yüzde 37,15

Artış tutarı: 10.000 x 0,3715 = 3.715 TL

Yeni kira: 10.000 + 3.715 = 13.715 TL

Örnek 2:

Mevcut kira: 15.000 TL

Artış oranı: Yüzde 37,15

Artış tutarı: 15.000 x 0,3715 = 5.572,5 TL

Yeni kira: 15.000 + 5.572,5 = 20.572,5 TL

Örnek 3:

Mevcut kira: 20.000 TL

Artış oranı: Yüzde 37,15

Artış tutarı: 20.000 x 0,3715 = 7.430 TL

Yeni kira: 20.000 + 7.430 = 27.430 TL