Kasım ayında benzin satışları geriledi
PETDER verilerine göre kasım ayında benzin satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 geriledi.
Petrol Sanayi Derneği (PETDER) kasım ayına ilişkin akaryakıt satışları verilerini paylaştı.
Buna göre kasımda benzin satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,43 azalarak 232 bin 650 metreküpe geriledi.
Söz konusu ayda motorin satışları yüzde 2,47 artışla 2,27 milyon metreküpe çıkarken; otogaz LPG satışları yüzde 2,39 düşüşle 235 bin 382 ton seviyesinde gerçekleşti.
Yılın ilk 10 ayında benzin satışları yüzde 2,55 artışla 2,8 milyon ton, motorin satışları ise yüzde 7,97 artışla 25,43 milyon metreküp oldu.