Katar, Tanzanya'dan 1.423 ton et satın aldı

Takip Et

The Citizen gazetesinin haberine göre, Tanzanya, et ihracatında ilk sırada gelen müşterisi Katar'a dış satımını kasım ayında bir önceki aydaki miktarın iki katına çıkardı.

Tanzanya Et Kurumu verilerine göre, ülkeden ekim ayında 632 ton et ithal eden Katar, kasımda yüzde 125'lik bir artışla 1.423 ton et satın aldı.

Ülkenin kasımda yaptığı toplam et ihracatının yüzde 37'si Katar'a giderken, en fazla talep keçi etine oldu.

Et ihracatının büyük çoğunluğunu Körfez ülkelerine yapan Tanzanya, kasım ayında Katar'a yaptığı satışlarından yaklaşık 5,37 milyon dolar gelir elde etti.

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlamıştı. 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında dün Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi olmuştu.

Dünya Kupası maçlarını izlemek için yüz binlerce futbolsever Katar'a akın etmişti.