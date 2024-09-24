Katar'dan Türkiye'ye yeni yatırım hazırlığı: ‘Türkiye ile daha çok bağlantı kurmak istiyoruz’

Katar Şeyhi Mansoor Al-Thani, İstanbul'daki GSA İnovasyon Zirvesi'nde CNBC-e'ye açıklamalarda bulundu.

Mansoor Al-Thani, Katar'ın Türkiye'deki yatırımları hakkında açıklama yaparak, “Türkiye'de çok büyük yatırım miktarlarından bahsetmiyoruz. Yatırımların getirisi yüksek olurken riski de yüksek oluyor. Miktar olarak birkaç milyon bandından söz edebiliriz. Ancak dediğim gibi teknoloji, inovasyon ve girişimcilik tarafı çok önemli. Ve buradan getirilerin yüksek olmasını bekliyorum. Risk yüksek olsa da riski iyi idare ediyoruz. Ben kendim girişimcilik ve inovasyon alanında 25 yıla yakın süredir çalışıyorum” dedi.

"İlişkilerimiz çok iyi"

Katar'ın Türkiye'de ciddi yatırımları olduğu kaydeden Katar Şeyhi Mansoor Al-Thani, “İlişkilerimiz çok iyi. Arkadaşlığımız, kardeşliğimiz var. Yatırım miktarının büyük olduğunu biliyorum ama tam rakamı bilmiyorum” dedi.

Türkiye'deki mevcut yatırımlarınızdan memnun olduklarını söyleyen Katar Al-Thani, “Benim yatırımım insanlar üzerine. Ben insanlara odaklanıyorum. Bu çok farklı. İnsanlardan, yatırımlardan ve yenilikten değer üretiyoruz. Yatırımımız projeler ve diğer konular üzerine değil. İnsanlara yatırım yapmak daha farklı ve değerlidir. Ben çok memnunum bu yatırımdan. Türkiye ile daha çok bağlantı kurup insan tanımak ve insana yatırım yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“Geleneksel yöntemler işe yaramıyor”

Türkiye'deki mevcut ekonomik durumu ve yatırım ortamını da değerlendiren Katar Şeyhi Mansoor Al-Thani, “Bana göre küresel ekonomiye yaklaşım biraz daha farklı olmalı. Çünkü sadece kalıpların dışına çıkmak değil kalıpları ortadan kaldırmak gerektiğine inanıyorum. Yenilik ve girişimciliğe odaklanmalı, farklı bir yöntemle çıkagelmeliyiz. Çünkü geleneksel yöntemler işe yaramıyor, geleneksel araçlar ekonomiye yardımcı olamıyor. Bu sebeple ben birçok insanla iletişime geçmeye çalışıyorum ve yetenek üstüne kurulu sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmaya çalışıyorum” dedi.