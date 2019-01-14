Katılım bankacılığı tekniğiyle gıda fiyatı regülasyonu geliyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üzerinde çalıştığı yeni modele göre, katılım bankacılığı anlayışı sektöre adapte edilecek. Böylece tarladan sofraya giden gıdanın 7 aşaması da fonlama imkanına kavuşacak. Model piyasayı doğal bir şekilde regüle etmiş olacak. (Hüseyin Gökçe)
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