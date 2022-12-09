Katılım finansa yeni kanun geliyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Katılım finans alanındaki kanun hazırlığı çalışmalarımız devam ediyor. Sadece katılım finansa ilişkin müstakil bir kanunumuz olacak. Böylelikle sektörün ihtiyaçlarına dönük güçlü bir hukuki altyapıya kavuşmuş olacağız” dedi.

Aşan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Ziraat Katılım iş birliğiyle, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen "Reel Sektör Perspektifinden Türkiye'nin Katılım Finans Stratejisi Buluşmaları"na katıldı.

Göksel Aşan, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım, finans ve faizsiz finans konularını çok önemsediğini söyledi. Amaçlarının katılım finansın, finansal sistem içerisindeki payını büyütmek olduğunu aktaran Aşan, "Tabii bu zor bir süreç, 100 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Bu 100 yıllık süreç boyunca, bütün sektörlerimiz sadece konvansiyonel bankacılıkla büyümüş. Son 20 yılda faizsiz finans alternatifleri ortaya çıktı. Bu oluşmuş, o iç içe geçmiş, kemikleşmiş yapıyı kısa sürede tersine çevirmek hiç de kolay değil. Ama katılım finans, finansal sistem içerisinde payını ne kadar artırabilirse, o kadar çok amaca yaklaşmış olacağız." dedi.

“Katılım finansı hak ettiği yere taşımak için çalışıyoruz”

Katılım finansta ilerleme kaydedilebilmesi için kamuya birtakım görevler düştüğünü belirten Aşan, şunları kaydetti: "Katılım finans sisteminin, mevcut finansal sistem içerisindeki yeri, bizim kültürümüzle, değerimizle, coğrafyamızla, konumumuzla, geçmişimizle çok örtüşmüyor. Katılım finansın idari ve hukuki altyapısı olması gerekenin gerisinde. Orada alınacak daha yolumuz var. Katılım finans, mevcut durumda potansiyelinin altında. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaştığımız Katılım Finans Strateji Belgesi ile katılım finansı hak ettiği yere taşımak için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Strateji belgemizde 84 eylem maddesi bulunmakta. Bu eylem maddelerinin her birini önümüzdeki süreçte tek tek takip edeceğiz. Katılım finans alanındaki kanun hazırlığı çalışmalarımız devam ediyor. Sadece katılım finansa ilişkin müstakil bir kanunumuz olacak. Böylelikle sektörün ihtiyaçlarına dönük güçlü bir hukuki altyapıya kavuşmuş olacağız."