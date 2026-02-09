Kayseri, mobilyada ihracat gücünü perçinledi
AKAMİB’in 2025 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuşan sektör temsilcileri, Kayseri’nin üretim kapasitesi, ihracat performansı ve katma değerli dönüşümüyle Türk mobilyasının küresel gücünde belirleyici rol oynadığını vurguladı.
Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), Kayseri’de bu yıl üçüncüsü düzenlediği 2025 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde Kayseri, Adana, Mersin, Hatay, Karaman ve Niğde illerinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe en yüksek ihracatı gerçekleştiren toplam 48 firmaya plaket takdim edildi.
“Her iki sandalyeden biri Kayseri’de üretiliyor”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin 2025 yılını 3 milyar 847 milyon dolarlık ihracatla kapattığını ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını söyledi. Mobilya sektörünün Kayseri için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şöyle devam etti: “Mobilyanın başkenti Kayseri’dir. Türkiye’deki en büyük 20 mobilya fabrikasının 11’i bu şehirde ve ülkemizde üretilen her iki sandalyeden biri, her 10 kanepeden 7’si Kayseri’de üretiliyor. 3 OSB, serbest bölge ve 8 küçük sanayi sitesinde yaklaşık 4 bin üreticiyle Kayseri, Orta Anadolu’nun parlayan yıldızı olmaya devam edecek ve bu kente yakışır yatırımları kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”
“Türk mobilyasının küresel gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz”
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katma değere dikkat çeken Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç, “Mobilya sektörümüz 20 yılı aşkın süredir net ihracatçı konumunu koruyor. 2025’te ihracatını yüzde 1,8 artırarak 4,6 milyar dolara yaklaştırdı ve Türkiye’yi dünyanın en büyük ilk 10 mobilya ihracatçısı arasına taşıdı. Mobilyada kilogram başına ihracat değerinin son 20 yılda 2,43 dolardan 4,19 dolara çıkması, tasarım ve kaliteye dayalı dönüşümün en somut göstergesidir. Bakanlık olarak güçlendirdiğimiz finansman ve destek mekanizmalarını Türk mobilyasının küresel gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.
“Üretim maliyetlerinin yönetilebilir olduğu bir zemin oluşturmak zorundayız”
Türkiye’nin 2026 yılı için 282 milyar doları mal, 128 milyar doları hizmet olmak üzere toplam 410 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu vurgulayan TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, şöyle devam etti: “Mevcut pazarlardaki payımızı koruyabilmek için rekabetçiliğimizi yeniden kazanmak, şirket sermayelerinin erimediği ve üretim maliyetlerinin yönetilebilir olduğu bir zemin oluşturmak zorundayız. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörümüz bu zor tabloda güçlü bir direnç gösterdi. Sektörümüz 2025’i 8 milyar dolara yaklaşan ihracatla kapattı, mobilyada 4,6 milyar dolara ulaştık. Bundan sonraki yolumuzu tasarım, işlevsellik ve markalaşma üzerine kurarak bu zorlu süreci üretim gücümüzle aşacağız.”
“Umudumuzu kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz”
AKAMİB’in 165 ülkeye ihracat yaptığını belirten AKAMİB Başkanı R. Onur Kılıçer, “Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren nadir alanlarından biri. 2025 yılı tarife savaşları, bölgesel çatışmalar ve küresel gerilimlerle zor bir yıl oldu. Dünyada marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. İhracatçılarımız pazarlara sahip çıkmak için büyük bir mücadele veriyor. Bu ekosistemin zayıflaması istihdamdan, yatırımdan ve ihracattan vazgeçmek anlamına gelir. Sektörümüz daha fazla ilgi ve desteği fazlasıyla hak ediyor. Bu nedenle 2026’da da umudumuzu kaybetmeden pazarlarımızı koruyarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.