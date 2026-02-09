Kayseri, mobilyada ihracat gücünü perçinledi

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracat­çıları Birliği (AKAMİB), Kayseri’de bu yıl üçüncüsü dü­zenlediği 2025 Yılı İhracat Şam­piyonları Ödül Töreni’nde Kayse­ri, Adana, Mersin, Hatay, Karaman ve Niğde illerinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe en yük­sek ihracatı gerçekleştiren toplam 48 firmaya plaket takdim edildi.

“Her iki sandalyeden biri Kayseri’de üretiliyor”

Kayseri Büyükşehir Belediye Baş­kanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kay­seri’nin 2025 yılını 3 milyar 847 mil­yon dolarlık ihracatla kapattığını ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını söyledi. Mobilya sektörü­nün Kayseri için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Büyük­kılıç, şöyle devam etti: “Mobilyanın başkenti Kayseri’dir. Türkiye’deki en büyük 20 mobilya fabrikasının 11’i bu şehirde ve ülkemizde üretilen her iki sandalyeden biri, her 10 kanepe­den 7’si Kayseri’de üretiliyor. 3 OSB, serbest bölge ve 8 küçük sanayi site­sinde yaklaşık 4 bin üreticiyle Kayse­ri, Orta Anadolu’nun parlayan yıldızı olmaya devam edecek ve bu kente ya­kışır yatırımları kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”

“Türk mobilyasının küresel gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz”

Mobilya, kağıt ve orman ürünle­ri sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katma değere dikkat çeken Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Mü­dür Yardımcısı Tayfun Kılıç, “Mo­bilya sektörümüz 20 yılı aşkın süre­dir net ihracatçı konumunu koruyor. 2025’te ihracatını yüzde 1,8 artıra­rak 4,6 milyar dolara yaklaştırdı ve Türkiye’yi dünyanın en büyük ilk 10 mobilya ihracatçısı arasına taşıdı. Mobilyada kilogram başına ihracat değerinin son 20 yılda 2,43 dolardan 4,19 dolara çıkması, tasarım ve ka­liteye dayalı dönüşümün en somut göstergesidir. Bakanlık olarak güç­lendirdiğimiz finansman ve destek mekanizmalarını Türk mobilyası­nın küresel gücünü daha da artırma­yı hedefliyoruz” dedi.

“Üretim maliyetlerinin yönetilebilir olduğu bir zemin oluşturmak zorundayız”

Türkiye’nin 2026 yılı için 282 milyar doları mal, 128 milyar dola­rı hizmet olmak üzere toplam 410 milyar dolarlık ihracat hedefi ol­duğunu vurgulayan TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, şöyle devam etti: “Mevcut pazarlardaki payı­mızı koruyabilmek için rekabet­çiliğimizi yeniden kazanmak, şir­ket sermayelerinin erimediği ve üretim maliyetlerinin yönetilebi­lir olduğu bir zemin oluşturmak zorundayız. Mobilya, kağıt ve or­man ürünleri sektörümüz bu zor tabloda güçlü bir direnç gösterdi. Sektörümüz 2025’i 8 milyar dola­ra yaklaşan ihracatla kapattı, mo­bilyada 4,6 milyar dolara ulaştık. Bundan sonraki yolumuzu tasa­rım, işlevsellik ve markalaşma üzerine kurarak bu zorlu süreci üretim gücümüzle aşacağız.”

“Umudumuzu kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz”

AKAMİB’in 165 ülkeye ihracat yaptığını belirten AKAMİB Başkanı R. Onur Kılıçer, “Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren nadir alanlarından biri. 2025 yılı tarife savaşları, bölgesel çatışmalar ve küresel gerilimlerle zor bir yıl oldu. Dünyada marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. İhracatçılarımız pazarlara sahip çıkmak için büyük bir mücadele veriyor. Bu ekosistemin zayıflaması istihdamdan, yatırımdan ve ihracattan vazgeçmek anlamına gelir. Sektörümüz daha fazla ilgi ve desteği fazlasıyla hak ediyor. Bu nedenle 2026’da da umudumuzu kaybetmeden pazarlarımızı koruyarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.