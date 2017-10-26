Kayseri Serbest Bölgesi’nden otomotiv sektörüne ucuz arsa

26 Ekim 2017

MAHMUT SABAH

KAYSERİ - Kayseri Sanayi Odası’nın yerli otomobil yatırımlarının Kayseri’ye yapılması isteğine bir destek de Kayseri Serbest Bölgesi’nden geldi. Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, otomotiv sektöründe yatırım yapacakları Kayseri’ye davet ederek, “Altyapı sorunumuz yok. Tahsise hazır, imara açık geniş alanlara sahibiz. Yatırımcıya kolaylık ve avantajların yanı sıra, ucuz arsa da sunuyoruz. Sektörden gelecek her türlü yatırıma açığız.” dedi.

Kayseri Serbest Bölgesi’nin son yıllarda yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini belirten Büyükkılıç,“Bölgede yabancı kökenli firmaların bir bölümü oto yedek parçası üretiyor. Ortadoğu pazarlarına yakınlığı nedeniyle cazibe merkezi haline gelen bölgede, artık otomotiv sektörünün de etkin bir duruş sergilemesini istiyoruz. Bu alanda yatırım yapacaklara kolaylık sağlamakla kalmıyor, gerektiğinde bedava arsa tahsisi de yapıyoruz” diye konuştu.

Büyükılıç, serbest bölgenin bulunduğu havzada kendine özgü bir üretim üssü haline geldiğini ifade ederek, “Bölgemizde 7’si yabancı sermaye,13’ü yerli-yabancı ortaklığı ile kurulmuş 116 firma var. Ruhsatlı firma sayısı 101. Bunların 60’ı üretim yapan firmalar. 28 firma dış ticaretle uğraşıyor. Diğerleri depo ve kiralayıcı olarak faaliyet gösteriyor. Bölgenin ihracatı 280 ila 300 milyon, dış ticaret hacmi ise yaklaşık 1 milyar dolar. Kentten yapılan ihracata katkısı yüzde 16. Kısacası Kayseri Serbest Bölgede, hem dünya teknolojileri ile yarışacak tesisler açılıyor, hem de bu tesisler ürünleri ile dünya markası olma yolunda ilerliyor” diye konuştu.

Türkiye’nin en ucuz, en avantajlı serbest bölgesi

Arsalarının diğer bölgelerden daha ucuz olduğunu kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayser Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Teknoloji yoğun yatırımlarda para da almıyoruz. Özellikle otomotiv sektörüyle ilgilenen yatırımcıları bölgemizde görmek istiyoruz. Kara, demiryolu ve hava yolu ulaşımından yana sorunumuz yok. Demiryoları yükleme rampasına 900 metre, havaalanına 15, Mersin Limanı’na 320 km. mesafedeyiz. Kayseri-Adana, Kayseri-Ankara kara ve demiryolları bölgenin yanından geçiyor. Komşumuz Sivas’ta kam mili, Niğde’de rotbaşı üretiliyor, Aksaray’da otomotiv sanayi hayata geçiyorsa, neden Kayseri’de geçmesin” şeklinde konuştu.

Gerek üretim gerekse ticari işletme ruhsatı alan firmalara bugüne kadar 1 milyon 900 bin metrekare arsa tahsis edildiğini, planlaması yapılan 5 milyon 250 bin metrekarelik alanın ise yatırıma hazır olduğunu belirten Büyükkılıç” Türkiyenin en ucuz serbest bölgesiyiz. Bizde arsanın metrekare fiyatı 8 ila 14 dolar. Aradaki 6 dolar altyapı katılım payı olarak alınıyor. Tahsise hazır alan miktarı ise 3 milyon 568 bin 371 metrekare. Firmaların tahsisli arsalar üzerinde kurduğu üstyapı, tesis dahil 817 bin 683 metrekareye ulaştı. Bugüne kadar gerek işletici, gerekse kullanıcı firmalar tarafından 329 milyon 589 bin 70 dolarlık yatırım yapıldı. Diğer serbest bölgelerde arsa fiyatları yüksek. Gelen bilgilere göre oralarda 30 dolara 40 dolara arsa satılıyor. Bizde ise başlangıçtan beri metrekare fiyatı 8 ile 14 dolar arasında değişiyor. Bölgemiz altyapı sorunlarından tamamen arındırılmış durumda” şeklinde konuştu.

Dış pazarlardaki durgunluk ihracatı olumsuz etkiliyor

Kayser AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl bölgeden yapılan ihracatın 277 milyon dolar, ticaret hacminin ise 813 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiğini vurgulayarak, “Gerek dış pazarlardaki durgunluk, gerekse Ortadoğu’daki gelişmeler ihracatı olumsuz yönde etkiliyor. Bölgemizin 2012 yılı ihracatı 200 milyon dolardı, 2013’de 279 milyona, 2014’de 310 milyon dolara yükseldi. 2015’de ise 38 milyon dolarlık kayıpla 272 milyon dolara geriledi. Ticaret hacmi 738 milyon dolarda kaldı. 2016 yılı ihracatı 275 milyon, dış ticaret hacmi ise 752 milyon olarak gerçekleşti” dedi.

Sayılarla Kayseri Serbest Bölgesi

- Bölgenin konum alanı : 6.9 milyon metrekare

- Tahsisi yapılan alan: 1.9 milyon

- Tahsise hazır alan: 3.5 milyon

- Ruhsat alan firma sayısı: 101

- Faaliyet halindeki işletme: 60

- Yabancı firma sayısı: 7

- Yabancı ortaklı firma sayısı: 10

- Otomotiv alanında üretim yapan: 3

- Firmaların yatırım tutarı: 329 milyon 589 bin dolar

- Firmalarda toplam istihdam: 4 bin 045

- 2018 yılı istidam hedefi: 4 bin 500-4 bin 800 kişi

- 2017 yılı tahmini ihracat: 277 milyon dolar

- 2017 tahmini dış ticaret hacmi: 813 milyon 550 bin dolar.