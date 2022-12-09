Kayseri'de vagon fabrikası kuruluyor

Kayseri Serbest Bölgesi'nde düzenlenen törende konuşan Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şu anda burada 121 firmanın üretim yaptığını söyledi.

İlave olarak 2023'te üretim yapacak 50 civarında firmanın da bölgede büyük yatırımları olduğuna dikkati çeken Palancıoğlu, Kayseri'nin yüzde 22 ihracatını karşılayan bölgenin hıza büyümeye devam edeceğini ifade etti.

Vagon fabrikası için Erciyas Holding'e 200 bin metrekare alan satışı yapıldığını anlatan Palancıoğlu, ürünlerin ihraç edileceğini ve ilk vagonların da 2024'te üretileceğini belirtti.

Erciyas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kamil Erciyas ise Sivas ve Sakarya'nın ardından Kayseri'de yapacakları fabrikada vagon üreteceklerini söyledi. Erciyas, "Çok hızlı bir şekilde fabrikayı yapıp üretime başlayıp, buradan Avrupa'ya ihracatı sağlamamız lazım" dedi.

Konuşmaların ardından fabrikanın yapımı için imzalar atıldı.