Kazakistan ile Çin 629,1 milyon dolarlık işbirliğine imza attı 

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Jumangarin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de düzenlenen Kazakistan-Çin 3. Bölgelerarası Forumu'na katıldı.Forum kapsamında Kazakistan ile Çin arasında toplam değeri 629,1 milyon dolar olan 17 işbirliği anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşmalar arasında, 10 trafo merkezi ve enerji hattının inşası ile modernizasyonu, elektrikli ekipman üretimi tesisinin inşası, ayçiçeği yağı ile deve sütü tedariki de yer alıyor.

Hedef: İki ülkenin ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak

Kazakistan'ın 17 ve Çin'in 27 bölgesinden şirketin temsil edildiği forumda, iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi, ulaştırma, yatırım, kültür ve beşeri alanlarda işbirliğinin güncel konuları ele alındı. Jumangarin, burada yaptığı açıklamada, Çin'in Kazakistan'ın en büyük 4. yatırımcısı olduğunu belirterek, "Kazakistan ile Çin arasında yoğun bir bölgelerarası etkileşim için tüm koşullar oluşturulmuştur" dedi.

Jumangarin, Urumçi'de düzenlenen EXPO Çin-Avrasya Uluslararası Fuarı'nın açılış törenine de katıldı. Jumangarin, burada, Çin ile ikili ilişkilerde yeni dönemin başladığına işaret ederek, ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.