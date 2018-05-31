Kedi-köpek mamasında yatırımcının gözü KDV’de

31 Mayıs 2018

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Kedi-köpek mamaları pazarının son iki yılda pazarın genel büyüme oranının üzerinde seyrettiği söyleniyor. e-Ticarette ise kullanıcıların erişimine sundukları ürünleriyle istikrarlı biçimde büyüdüklerini dile getiren GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, 2017’de evcil hayvan ürünleri kategorisinde GittiGidiyor’da en çok satılan ilk 10 ürün arasında kedi mamasının ilk sırada yer aldığının bilgisini verdi. Kedi mamasının ardından köpek mamasının geldiğini ifade eden Elçin, 2015 yılında en çok alınan ürünler arasında kedi mamasının 2016 yılında üçüncü, 2017’de ise ikinci sıraya yükseldiğini ve Köpek mamasının ise 2016’da 14’üncü sıradayken, 2017’de ise sekizinci sıraya yükseldiğini belirtti.

Diğer yandan ürünlerde KDV oranlarının yüzde 18’de tutulması sektörde Türkiye’nin gelişim şansını düşürüyor. Firmalar yüzde 18 KDV oranının global rekabette kendilerini geride bıraktığını söylüyor. Konuyla ilgili Tropikal Pet’in CEO’su İzzet Saban, “İthal bitmiş bir mal ülkemize yüzde 8.9 vergi ile girebiliyor. Biz yerli üreticiler ise kullandığımız tahıllar için anormal yüksek vergiler veriyoruz. Tahıl ithalatımız yasak. Gelen tahıl ise çok ciddi bir vergi yükü ile geliyor” diye konuştu. Yerli üreticinin bu anlamda korunması gerektiğini vurgulayan İzzet Saban, “İhracat bir ülke için en önemli gelir kaynağı. Pet sektörünün ihracat için ne kadar önemli olabileceği kimse tarafından fark edilmemiş durumda. Yurtdışı tahılı bizden yüzde 70 ucuza alıyor. Bizim rekabet şansımız çok az. Sektör desteklenip ihracat yapar hale getirilmeli” dedi.

KDV, merdivenaltına avantaj sağlıyor

Türkiye pazarında ekonomik olarak uygun mamalar daha ağırlıklı satıldığını belirten Saban, ürünlerinin lüks gıda kategorisinde yer almasının birçok merdiven altı işletmelere avantaj sağladığından yakındı.

Diğer yandan 2017 yılının ilk yarısında piyasaya sundukları ürünlerle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Lider Pet Food İş Geliştirme Müdürü Şükrü Demir, sektörün henüz genç ve büyüyen bir sektör olduğunu ancak yasal düzenlemeler ve yapılanma konusunda sıkıntılar olduğunu kaydetti. Demir, bazı hammaddelerin ithalatı ile ilgili yaşanan düzenlemelerden kaynaklı zorlukların, Türkiye’nin uluslararası pazarda rekabet gücünü negatif yönde etkilediğini ifade etti.

Yabancı yatırımcılar da ilgileniyor

Hayvanlara yönelik yatırımlarda dikkat çekenler ise Kuveyt merkezli National Bank Of Kuwait (NBK) ve ABD’li yatırım fonu Riverside oldu. NBK, çiftlik dahil birçok hayvan türüyle ilgili ilaç geliştiren Bavet ile işbirliği kararı alırken, Riverside Türkiye’nin en büyük evcil hayvan mama üreticilerinden Tropikal Pet’in yüzde 60’ını almıştı.