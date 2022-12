Keşfedilen rezerv cari açığı azaltacak

Takip Et

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, terörden temizlenen Gabar Dağı'nda keşfedilen 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip yeni sahaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Keşfi yapılan sahada 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapıldığını ve kuyu sayısının artırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akyener, "Bu, kuyu başına 1250 bin varil ediyor. 1000 varilin üzerindeki bu üretimler şayet stabil ise Türkiye'deki ortalama kuyu üretim verilerinin çok üzerinde olan rakamlar" ifadelerini kullandı.

Akyener, Türkiye'nin şu an günlük petrol üretiminin 65 bin varile ulaştığına dikkati çekerek, "Özel sektörle birlikte bu rakam 80 bin ediyor. Üretimin gelecek yıl ise 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Bu perspektiften baktığımızda sadece 4 kuyuda 5 bin varil alabiliyorsak, belki de 20 kuyuyla 20 bin varil üretim alınacak. Yani sadece bu sahadan yapılacak üretimle bile günlük 100 bin varil hedefi yakalanmış olacak" diye konuştu.

"12 milyar dolarlık rezerv"

Türkiye'nin tükettiği petrolün yaklaşık yüzde 92'sini ithal ettiğini hatırlatan Akyener, "Bu, ithalat özellikle artan petrol fiyatlarıyla birlikte cari açık üzerinde ciddi anlamda yük oluşturuyor. Bu yükün giderilmesi anlamında gerçekten önemli bir keşif. 150 milyon varil net kanıtlanmış petrol rezervi hacimsel anlamda da önemli bir yere sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Akyener, keşfin ekonomik değerine de dikkati çekerek, "12 milyar dolarlık rezerv muhtemelen, 150 milyon varil mevcut petrol fiyatları bandıyla çarpılarak hesaplanıyor. Yani bu perspektiften baktığımızda dahi ciddi anlamda bir ekonomik değer ihtiva eden bir petrol rezervinden bahsediyoruz ki petrol fiyatları arttıkça bu değer de artacak" dedi.

Bu tarz yeni keşiflerin aynı zamanda Türkiye'nin bu alandaki teknoloji ve ekipman geliştirme kabiliyetini de güçlendirdiğini ifade eden Akyener, "Bu bağlamda yapılan her türlü keşif, ki bu önemli ve büyük bir keşif, Türkiye'nin bu sektörde daha fazla ve daha güçlü firmalara sahip olması anlamına geliyor" diye konuştu.

Akyener, keşfin yapıldığı bölgeye de dikkati çekerek, "Gabar'dan, terörün eskiden fink attığı bir bölgeden bahsediyoruz. Belki yakınında başka sahalar da keşfedilecek. Bölgeye yatırım gitmesi, ekonominin dönmesi, istihdamın artması, devletin varlığını daha da güçlendirmesine sebep oluyor. Yani bölgesel anlamda da Türkiye için gerçekten çok olumlu bir gelişme." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin 2023 hedefi 100 bin varile ulaşmak"

MOBEN Danışmanlık ve Araştırma'nın Kurucusu, Enerji Uzmanı Emin Emrah Danış da, 150 milyon varillik petrol rezervi keşfinin Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Danış, küresel petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın tüm tüketici ülkeleri olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini belirterek, "2021'in tamamında Türkiye'nin 50,7 milyar dolar olan enerji ithalat faturası, bu yılın 10 aylık döneminde 80,6 milyar dolara yükseldi. Yılın tamamında ise 96 milyar dolar seviyelerinden kapatması bekleniyor. Bunun en temel nedeni ise yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları" diye konuştu.

Türkiye'nin günlük toplam petrol tüketiminin 800 bin varile, üretimin ise 65 bin varile yaklaştığına işaret eden Danış, "Türkiye'nin 2023 hedefi ise 100 bin varile ulaşmak. Bu artışta Gabar, Adana ve diğer bölgelerde son birkaç yılda yapılan keşiflerin ciddi katkısı olacak" dedi.

Danış, Türkiye'nin, geçen yıl 34 yeni keşifle mevcut rezervine 71 milyon varil daha eklediğini belirterek, "Bu yıl ise 95'i arama ve 55'i üretim olmak üzere 150 kuyuda sondaj yapıldı. Diyarbakır'daki Mermer-1, Hançerli-5 ve Demirkuyu-1 kuyularında 3 yıl önce 22,5 milyon varil rezerv petrol keşfedilmişti. Adana'da Çukurova sahasında 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfedildi orada da 5 kuyuda günlük bin 500 varillik üretime başladı. Yeni açılacak kuyularla Türkiye'nin tüm bu sahalardaki petrol üretimi artacak. Türkiye açısından yurt içinde üretilen her bir varil petrol de, her bir metreküp doğal gaz da, her bir 1 kilovatsaat elektrik de çok değerli" ifadelerini kullandı.

Yeni keşfin ekonomik değerine de değinen Danış, "Türkiye'nin Gabar'daki keşiften önce üretilebilir petrol rezerv miktarı yaklaşık 450 milyon varildi. Yeni yapılan 150 milyon varillik keşifle bu miktar 3'te 1 daha artarak yaklaşık 600 milyon varile yükseldi. Gabar'da kazılan 4 kuyudan halihazırda günde 5 bin varil petrol üretiliyor ve üretilen petrolün gravitesi de yüksek. Gerek Gabar'daki diğer komşu bölgelerde, gerekse Türkiye'nin diğer bölgelerinde karada ve denizde devam eden arama faaliyetleri neticesinde önümüzdeki dönemlerde yeni benzer önemli rezerv keşiflerinin gelmesi kuvvetle muhtemel" diye konuştu.