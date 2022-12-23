Keskinoğlu Tavukçuluk ihalesinin kazananı Lezita oldu

Keskinoğlu satış ihalesini Abalıoğlu Lezita kazandı

Lezita'dan yapılan açıklamaya göre, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızcılık İşletmeleri'nin Ziraat Bankası'na ait yüzde 99,4 oranındaki hissesinin satışına dair ihalede, ilk aşamanın kazananı Lezita oldu.

Yetkili organların onayı ile ihale sonucu kesinleşecek

İhalenin sonucu Ziraat Bankası'nın yetkili organlarının onayı ile kesinleşecek. Sonucun kesinleştiğine ilişkin yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde, banka ile Lezita arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalanacak.

Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde Rekabet Kurulu'na gerekli başvuru yapılacak. Rekabet Kurulu onayının alınmasını takiben yapılacak ödeme neticesinde hisse devri gerçekleşecek.

Yaklaşık 60 yıl önce, 1963'te kurulan Keskinoğlu, Manisa Akhisar'daki entegre tesislerinde yıllık 1,5 milyar adet yumurta, 43 milyon adedin üzerinde piliç eti işleme kapasitesiyle hizmet veriyor. Keskinoğlu, yumurta ve piliç eti üretiminin yanı sıra viol, yem ve gübre gibi farklı faaliyet kollarında yer alıyor.

Üretimden satışta 737 milyon TL'lik rakamla 2019 yılında İSO 500 listesinde 325. sırada yer alan şirket, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 2018'de konkordato ilan etmiş, hisseleri 2020 Eylül'de Ziraat Bankası'na devredilmişti.

Lezita 2022'de yatırımlarını sürdürdü

Yüzde 14'lük pazar payı ile Türkiye'de beyaz et sektörünün en büyük oyuncularından olan Lezita, 2022'de de yatırımlarını hız kesmeden sürdürdü.

Kahramanmaraş'ta 130 milyon avroluk entegre üretim tesisi yatırımını duyuran Lezita'nın Niğde'de ikisi damızlık yetiştirme, 4'ü damızlık yumurta üretim ünitesi olmak üzere 6 tesisten oluşan yaklaşık 50 milyon avroya mal olacak yatırımı devam ediyor.

İzmir'deki günlük 450 bin piliç işleme kapasiteli tesisine ek olarak Malatya'da günlük 100 bin piliç işleme kapasitesiyle üretim yapan Lezita, 2022'de ayrıca 5 milyon avroluk otomasyon, 4 milyon avroluk yenilenebilir enerji, 9 milyon avroluk şarküteri hattı ve 2 milyon avroluk hat hızlandırma yatırımına imza attı.