KGM, filosuna 25 adet MAN TGS kattı

Türkiye genelinde karla mücadele çalışmalarında görev yapacak, özel donanımlı yeni araçlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı bir törenle hizmete alındı. Tören sırasında araçları inceleyip, yetkililerden bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu daha sonra yeni alınan özel donanımlı MAN aracına binerek, bizzat test etti.

Türkiye’nin zorlu kış şartlarına hazırlanan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), filosunu yeni araç ve ekipmanlarla güçlendirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü, araç ve makine parkına güçlendirme çalışmaları kapsamında filosuna 25 adet MAN TGS 33.430 6x6 BB CH damperli, ön ve yan kar bıçaklı, tuz sericili kamyon kattı. Türkiye genelindeki karayolu ağı üzerinde karla mücadele çalışmalarında görev yapacak özel donanımlı yeni MAN araçlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı bir törenle hizmete alındı.

Karaismailoğlu, MAN aracını kullandı

İstanbul Tuzla'daki İntercity İstanbul Park'ta düzenlenen “Karayolları 2022-2023 Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarını Hizmete Alım Töreni”ne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, ilgili birim yöneticileri, Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanları ve MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ adına Kamu Satış Uzmanı Kemal Akın katıldı.

Törende sırasında zorlu kış şartlarında görev alacak yeni araçları beraberindekilerle birlikte yakından inceleyip, yetkililerden bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, daha sonra teslimatı yapılan özel donanımlı yeni MAN TGS 33.430 6x6 BB CH Karla Mücadele aracına binerek, bizzat test etti.

“Karayollarının araç ve makine parkını sürekli olarak yeniliyoruz"

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, yoğun yağışlar gelmeden kara yollarında araç, ekipman ve lojistik hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yaz ve sonbaharın ardından kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde, özellikle doğu bölgelerimizde kar yağışları etkisini göstermeye başladı. Biz de bu kapsamda yoğun yağışlar gelmeden kara yollarında, araç, ekipman ve lojistik hazırlıklarımızı tamamladık. Kar ve diğer doğal afetlere karşı yollarımızın sürekli açık bulundurulması için Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün araç ve makine parkını sürekli olarak yeniliyoruz. Geçen yıl 10 bin 916 makine ve ekipman hizmet verirken, 2022’de bu sayıyı 574 adet artırarak, 11 bin 490’a çıkardık. Yağışların yaklaştığı bu günlerde, 2022-2023 sezonu kış programımızı da hazırladık. Planımıza göre; yurt genelindeki toplam 68 bin 725 kilometrelik karayolu ağımız üzerinde, 450 karla mücadele merkezimizde, 11 bin 490 makine ve ekipmanla, ayrıca 13 bin 52 personelimizle hizmet vereceğiz.”

“İş birliğimiz devam edecek”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ Kamu Satış Uzmanı Kemal Akın da karayollarına teslim ettikleri yeni karla mücadele araçlarının özel donamlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“MAN araçları, üstün nitelikleri ile bugün pek çok sektörde en ağır işlerde bile başarıyla hizmet veriyor. Karla mücadelede özel donanım gerektiren bu alanlardan bir tanesidir. Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde bu yıl özel donanımlı 25 adet, MAN TGS 33.430 6x6 BB CH damperli, ön ve yan kar bıçaklı, tuz sericili kamyonu kendilerine teslim ettik. 2016 yılında 60 adet, 2019 yılında 17 adet, 2020 yılında 25 adet ve bu yıl da yine 25 adet olmak üzere son 6 yılda toplamda 127 adet MAN TGS 6x6 araç teslimatını gerçekleştirmiş olduk. Bu teslimatlar, KGM’nin MAN markasına duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bu iş birliğimizin önümüzde yıllarda artarak devam edeceğine inanıyorum. Bugün teslimatını yaptığımız MAN kamyonlarımızın tamamı kış şartlarına göre özel donatılmış, kış ekipmanlarına sahip araçlardan oluşuyor. Türkiye’nin zorlu kış şartlarına görev yapabilecek pek çok özelliği bünyesinde barındırıyorlar. Araçlarımız fabrikamızda üstyapı ve kış ekipmanlarını çalıştırabilecek tüm gerekli özel donanımla birlikte üretiliyor. MAN olarak, ülkemizin farklı noktalarında karla mücadele de önemli bir görev üstlenecek MAN araçlarımızın Karayolları Genel Müdürlüğü’ne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.”