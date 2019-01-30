Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisi iade edilecek

30 Ocak 2019

Kıdem, iş kaybı, iş güvencesi ve diğer adlar altında ödemesi yapılan tazminatlarda gelir vergisi iadesi öngören yasa yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kanuna göre, 27 Mart 2018'den önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi sağlanacak.

Maddenin uygulanmasında, zaman aşımı süresi içinde yetkili vergi dairelerine başvuru yapılması, dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şartı aranacak.

Öte yandan yasaya eklenen geçici maddeyle 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye'de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulması kararlaştırıldı.

Kaynak: Reuters