Kilim Mobilya, Almanya'da yatak mağazası açmaya hazırlanıyor

Türk mobilya sektörünün yarım asırlık markalarından Kilim Mobilya; yaylı yatak, kapitoneli sünger yatak, çocuk yatağı ve baza ürünlerinde 84 milyona yakın nüfusa sahip Almanya pazarına odaklandı. Yurt içinde 200'e yakın, yurt dışında ise 31 mağazasıyla Türk mobilyasını vitrine taşıyan, toplam 48 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kilim Mobilya, Avrupa Birliği (AB) pazarında yatak ve baza özelinde etkinliğini artırmak amacıyla Almanya’da yatak mağazası açmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yayla, 1976 yılında Kayseri'de küçük bir atölyede temelleri atılan Kilim Mobilya'nın günümüzde dört ayrı tesiste 1000'e yakın çalışanıyla üretimini kesintisiz devam ettirdiğini belirterek yatak, baza ve başlık olarak yıllık 280 bin adet üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

“Ürünlerimiz yoğun AR-GE ve test süreçlerinden geçiyor”

Kilim Mobilya’nın Uluslararası Mükemmellik ve Kalite Ödülü ile Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü sahibi olduğunu vurgulayan Erdoğan Yayla, “Yatak, baza ve başlıklarımızı tasarlarken ürünlerimizin yatak odasında bir bütünlük sağlaması, uykuya elverişli bir ortam hazırlaması ve kullanışlı depolama alanı oluşturmasına dikkat ediyoruz. Uzman ekibimiz tarafından büyük bir titizlikle AR-GE ve test süreçlerinden geçirilen yataklarımız, kişilerin uyku kalitesinin artırılması ve fiziksel dinlenmenin, yenilenmenin sağlanmasıyla her yeni güne zinde bir şekilde uyanmayı mümkün kılıyor” dedi.

“Yay ve kapitone üretimine yönelik yatırım yaptık”

Yatak ve baza özelinde yeni yatırımlara devam ettiklerinin altını çizen Erdoğan Yayla, bu sayede sektörde pozitif ayrıştıklarının kaydetti. Yayla, “Son 5 yıldır yay üretimini kendi tesisimizde yapıyoruz. İhtiyacımız olan malzemeyi termin sürelerine takılmaksızın tedarik ediyoruz. Üstelik dışarıya satış yaparak yeni bir gelir kaynağı da sağladık. Diğer yatırımımız ise kapitone üretimi konusunda gerçekleşti. Satın aldığımız iki adet kapitone makinesi ile üretim altyapımızı genişlettik, daha kaliteli ürün çıktıları elde ettik. Üretim hızımızın artmasıyla beraber termin sürelerimizi kısalttık. Gelecek dönemde de bu yatırımları geliştirecek planlamaları yürütüyoruz” diye konuştu.

“Dünya yatak pazarı 40 milyar dolar büyüklükte”

Dünya yatak sektörünü ve Türkiye’nin konumunu değerlendiren Erdoğan Yayla, şunları söyledi: “Ülkemizin ihracatta her geçen gün güç kazandığı sektörlerin başında yatak geliyor. Dünya yatak üretimi şu an için 40 milyar dolarlık bir pazar payına sahip. Türkiye ise 406 milyon dolarlık pay ile dünya klasmanında 14’üncü sırada bulunuyor. Ülke olarak yılda yaklaşık 5 milyon adet yatak ihraç ediyoruz. Bu başarımızı daha da yukarılara taşıdığımız takdirde yakın zaman içinde ilk 10 içine girmemiz hayal değil.”