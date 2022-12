Kilit Şirketler Grubu, 67. yılını çalışanlarıyla kutladı

Takip Et

Turizm, otelcilik ve perakende sektörünün Antalya’daki liderlerinden Kilit Şirketler Grubu, 67. yaşını çalışanlarıyla birlikle yeni girişimi Cosmos Theatre’da özel bir programla kutladı. Cosmos Theatre’da gerçekleşen kutlama, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Kilit, Tuncay Kilit, Taner Kilit konuşmaları ile başladı. Şirkette uzun yıllar görev alan çalışanlara ödüllerin de takdim edildiği buluşma, Crystal Band’ın performansı ve ardından Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kilit, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Kilit, Yönetim Kurulu üyesi Taner Kilit ve üçüncü kuşak Yönetim Kurulu Üyeleri Turan Kilit, Tolga Kilit, Nurten Kilit , Pelin Kilit Hüner ve Günay Kilit Şahin katılımıyla gerçekleşen pasta kesimi ile devam etti.

Süleyman Kilit: Gücümüz güçlenerek çoğalan bir aile olmak

Üretim içerisinde gelişmenin ve daha sağlam yarınlar inşa etmenin önemiyle sözlerine başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kilit, “Kilit Ailesi Galeri Kristal Çarşı Mağaza ile başlayan esnaflık sanatını bugünlere üzerine hep koyarak, daha çok çalışarak ve tecrübelerini biriktirerek getirdi. Köklerimizi saldığımız toprağın verimini koruyup değer ve geleneklerimize sahip çıkarak vizyonumuzu bugünlere taşıdık. Sizler geleceğe olan inancımızın gövdesinden filizlenerek beraberliğimize anlam kattınız. Bizim gücümüz güçlenerek çoğalan bir aile olmaktan geliyor. Güçlü bir kadro ile üreterek ve yenilenerek yolumuza devam ediyoruz. Azim içerisinde çalışmak, işini severek icra etmek şüphesiz bugün bizi bu salonda toparlayan en büyük değer. Yetmiş yıla yaklaşan bir geçmişi kıymetli isimler ile anlamlandırmak benim ve ailem adına büyük bir onurdur. Aradan geçen bunca zamana rağmen büyük bir tazelik ve heyecanla bu yolu yürüdüğümüzü görmek yarınlarımız için olan inancımı daha güçlü kılıyor. Burada 67 rakamını okuyabiliyorsak bunun tesadüfi sonuçlara bağlanamayacak kadar büyük bir anlamı var. Bu anlamı var ettiğiniz, iş birliğinizi esirgemeden beraberliğimizi büyüttüğünüz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Tuncay Kilit: Çalışanlarımızın başarısı bizim başarımız

Kilit Şirketler Grubu markalarını genişleterek ülke ekonomisine katkı sunmanın şirket ve sektör açısından anlamına değinen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Kilit, “Her işimizde ortaya koyduğumuz fark ile sektördeki meslektaşlarımıza da iyi bir referans olduğumuzu düşünüyorum. Tecrübe ve kalite ile günceli yakalayabileceğimizi, hızla gelişen dijital çağın olanaklarını kullanarak insan kaynaklarına ve üretime değer katabileceğimizi biliyoruz. Kilit Şirketler Grubu’nun meşalesinin kıvılcımı burada saklı. Bu meşaleyi her geçen gün daha ileriye taşımanın sırrı, bünyemizdeki yıllara dayanan tecrübeler ve genç zihinlerin parlaklığı ile organik bağ içerisinde saklı. Bu sebeple yaptığımız her yeni yatırım ve geliştirdiğimiz her kapsamlı proje yeni istihdam alanları açmakta, farklı uzmanlık alanlarına ışık tutmakta. Hayatı boyunca ekip çalışmasına inanan bir insan olarak projelerimizin ailemizi büyüttüğünü görmek beni son derece motive ediyor. Çalışanlarımızın başarısı bizim başarımız, grubumuzun başarısı oluyor. Öncü ve geleceğe dönük ruhumuzu, ekibin ve en başta da insana verilen değerin pekiştirdiğine inanıyorum” dedi.

Taner Kilit: Başarımızın sırrı ortak emek ve değerler

Bir kurumun en iyi şartlardan en kötü süreçlere kadar güçlü kalabilmesinin çalışanlarına verdiği kıymet ile doğru orantılı olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Üyesi Taner Kilit, “Başarımızın sırrı ortak emek ve değerlerden geçiyor. Birlikte kurduğumuz ortak akıl her işimizin altındaki imzayı oluşturuyor. Bir şirketin en değerli varlığı da bu ortak aklı oluşturan çalışanlarıdır. Kökleri sağlam bir şirket olarak çalışanlarımız ile kurduğumuz güçlü bağlar bize öncülüğü ve liderliği bahşediyor. Kendi departmanlarınızda birlikte çalıştığınız ekiplere doğru stratejiler aşılamanız çalışma sistemimizin sürekli gelişim içinde olmasını sağlamakta. Sizler de sezon içerisinde ekipleriniz ile benzer kıdem ödül törenlerini düzenli olarak gerçekleştirecek, birlikte başarmamızda katkısı olan çalışma arkadaşlarımızın ne kadar önem arz ettiğini ifade etme fırsatı bulacaksınız. Büyük bir mutlulukla gerçekleştirdiğimiz bu buluşmanın, alt yapı çalışmaları devam eden diğer organizasyonlara öncülük etmesini temenni ederiz” dedi.