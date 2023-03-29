KİM Market’ten GES'e 5 milyon dolarlık yatırım

KİM Market Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ersan, “Enerji ihtiyacımızı karşılamak ve enerji maliyetlerimizi azaltmak amacıyla, Manisa’nın Demirci ilçesinde 5.000 kWe Güneş Enerjisi Santralı kurmak üzere yaptığımız başvuru kabul edildi. KİM Market olarak, daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ediyoruz. GES'ten sağlayacağımız maddi fayda da market raflarımıza yansıyacak” diye konuştu.

Yatırımın maliyetini 4 milyon 920 bin dolar olarak öngören KİM Market, GES’in finansmanı için yüzde 70 oranında uzun vadeli kredi kullanırken, yüzde 30’unu ise öz kaynaklarından karşılayacak Temmuz ayına kadar faaliyete geçmesi planlanan GES aracılığıyla üretilecek elektrik, enterkonnekte sistem üzerinden şebekeye verilecek. Tüm iş ve işlemler, 12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında mahsuplaşma yöntemiyle yürütülecek. GES faaliyete geçtiğinde yıllık ortalama 9.000.000 kwh elektrik enerjisi üretmesi, 2022 tüketim verilerine göre yapılan hesap uyarınca, tüm şubelerin toplam elektrik tüketiminin yüzde 45’ini karşılaması bekleniyor.