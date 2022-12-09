Kimpur, güneş enerjisi santralini devreye aldı

AB Yeşil Mutabakatı’na uyum ve ihracatta rekabetçiliğin korunması için öngörülen dönüşümler kapsamında karbon ayak izini azaltma ve temiz enerjinin üretim süreçlerindeki payının artırılması büyük önem taşıyor. AB Yeşil Mutabakatı’na uyum süreci ile ilgili gerekli dönüşümleri sağlamak amacıyla öncü yatırım yapan şirketlerden biri olan Kimpur, devreye aldığı güneş enerjisi paneliyle üreteceği elektrik giderlerinden tasarruf sağlarken, mevcut kapasite ve üretim koşullarında toplam elektrik tüketimini yaklaşık %20 oranında karşılayacak. Aynı zamanda yıllık olarak da yaklaşık 250-300 ton karbon salınımı engellenmiş olacak.

"Sanayi ve ekonominin sürdürülebilir dönüşümüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz"

Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, devreye alınan güneş enerjisi paneliyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin yüzde yüz yerli poliüretan sistemleri üreticisi olarak, bugün devreye aldığımız güneş enerjisi santraliyle, AB Yeşil Mutabakatı’nın ve Ticaret Bakanlığımızın hazırladığı eylem planları doğrultusunda öncü bir adım atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şirketimizin temel değerleri içinde olan sosyal sorumluluk bilinci kapsamında yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden üretimde yararlanmak, bu sayede sanayide çevre dostu çözümler üretmek, bunun yanında ülke ekonomimizin enerjide dışa bağımlılığının azaltması yönündeki politikalarına katkıda bulunmak ve şirketimizin üretimde enerji maliyetlerini azaltılması yoluyla ihracat ve iç pazarlarda rekabetçi yapısını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede yatırımlarımızı güçlendirecek, sanayi ve ekonominin sürdürülebilir dönüşümüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Yıllık 250-300 ton karbon salınımı ve 100 tona eşdeğer fosil yakıt kullanımı engellenecek

Biri Avrupa’da ikisi Gebze ve Düzce’de olmak üzere toplam üç farklı yerleşkede faaliyetlerine devam eden Kimpur’un İşletme Direktörü Mustafa Özyılmaz ise, şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle oldukça önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahip. Bu potansiyeli değerlendirebilmek adına Gebze’de yer alan fabrikamızın çatısını 445,5 kWp’lik Güneş Enerjisi Sistemini Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri ile donattık. Kurulumu tamamlanarak devreye alınan GES ile yıllık 522 MWh elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Projemizde 900 adet Multi Busbar Half Cut Schmid Pekintaş Güneş Paneli ve 3 adet inverter kullandık. Üretilen elektrikle birlikte yaz aylarında gün içerisindeki elektrik ihtiyacımızın %40’ını, kış aylarında ise %10’unu karşılayarak, yıllık ihtiyacımızın yaklaşık %20’sini GES’ten kullanmayı planlıyoruz.”

GES yatırımlarıyla yıllık 250-300 ton karbon salınımı ve 100 tona eşdeğer fosil yakıt kullanımının engellenmesine katkıda bulunduklarına dikkat çeken Özyılmaz, “Bu adımla çevreye olan duyarlılığımızı net bir şekilde gösterdiğimize inanıyorum” dedi.

Kimpur, geçtiğimiz mayıs ayında temelini attığı ve yıllık kapasitesi toplam 65 bin ton olacak Düzce Gümüşova OSB’deki tesisinin GES yatırımıyla da üretimde enerji maliyetlerini azaltarak ihracat ve iç pazarlarda rekabetçi yapısını güçlendirmeyi planlıyor. Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında Düzce’deki yeni üretim tesisinde geri dönüşüme odaklanan firma, bu yatırımla toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 55’inin karşılamasının yanı sıra yılda yaklaşık 679 ton karbondioksit salınımını azaltmayı hedefliyor.