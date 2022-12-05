Kimya sektörü Kenya'da

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından kimyanın tüm alt sektörüne yönelik düzenlenen sektörel ticaret heyetlerinin ikincisi Kenya’ya gerçekleştirildi. Kimya sektörünün ihracatını artırmak, ihracat pazarlarını genişletmek ve var olduğu pazarlarda payını artırmak amacıyla düzenlenen “Kimya Sektörü Kenya Sektörel Ticaret Heyeti” 20-24 Kasım 2022 tarihleri arasında Nairobi’de gerçekleştirildi. İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Kayalar’ın heyet liderliğinde ve ilaç-gıda takviyeleri, kozmetik-temizlik, plastik ev ve mutfak eşyaları, boya ve kimyasal hammaddeler olmak üzere 5 sektörde faaliyet gösteren 21 Türk firmasından 33 temsilcinin katıldığı etkinlikte 167 Kenyalı iş insanları ile 360’tan fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

“En çok gübre ihraç ediyoruz”

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “İKMİB olarak ihracatçılarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda kimya sektörel ticaret heyetlerimizin ikincisini Özbekistan’dan sonra Kenya’ya gerçekleştirdik. Kenya yaklaşık 50 milyonu aşkın nüfusuyla Doğu Afrika’nın en büyük ekonomisi konumunda. Doğu Afrika’nın ekonomik, ticari, finansal ve lojistik merkezi olan ülke, önemli bir ticaret odağı ve uluslararası şirketler tarafından bölgesel merkez olarak seçilmiş durumda. Ticaret Ataşemizden aldığımız bilgilere göre, ülkede Türk menşeli ürünler giderek daha fazla yer alıyor. Plastik, kozmetik, temizlik, medikal alanlarında büyük gelişmeler kaydedildi ve buna ek olarak Türkiye, gübre konusunda Kenya’nın en büyük tedarikçisi konumuna geldi. Nitekim bunu ihracat rakamlarımızdan da görüyoruz. Bu yıl on aylık verilere baktığımızda Kenya’ya yapılan kimya ihracatında ilk sırada 9,4 milyon dolar ile gübre geliyor. İkinci sırada 8,4 milyon dolar ile plastikler ve mamulleri gelirken, onu 5,4 milyon dolar ile anorganik kimyasallar takip ediyor. Bu dönemde en çok artışın yüzde 403,61 ile organik kimyasallarda olduğunu görüyoruz. Kenya’ya yaptığımız toplam kimya ihracatı on aylık dönemde 36,9 milyon dolar. Dolayısıyla burada daha gidilecek çok yol var diyebiliriz. 12-18 Aralık 2022 tarihlerinde de Vietnam-Tayland’a yine kimya sektörel ticaret heyetimizi gerçekleştireceğiz. Yaptığımız bu tarz etkinliklerin ihracatçılarımızın pazarlarını genişletmelerine ve ihracatlarını artırmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kenya pazarı hakkında bilgi elde edildi

İkili iş görüşmelerinin yanı sıra pazar ziyaretleri yapılan etkinlikte satış kanalları ve fiyat düzeyleri hakkında bilgiler elde edildi. Kimyasallar ve boya sektörü temsilcileri ülkede büyük firmalar olan Uchumi Chemicals ve Basco paints firmalarını ziyaret ederken, kozmetik-temizlik-plastik sektör temsilcileri ise pazar ziyaretleri gerçekleştirdi.

Dört gün süren program kapsamında T.C. Nairobi Büyükelçisi Subutay Yüksel ziyaret edilerek iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve ülkede iş yapma pratikleri ele alındı. Pharmacies&Poisons Board, KEMSA (Kenya Medical Supplies Authority) ve Mission for Essential Drugs and Supplies (MEDS) kurumları ziyaret edilerek, ilaç grubu ruhsatlandırma konusunda bilgi edinildi.