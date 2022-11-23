Kimya sektörü, Turkchem Eurasia Fuarı’nda buluşacak

İki yılda bir düzenlenen ve yarattığı global etkiyle artık dünyanın sayılı kimya sektörü etkinlikleri arasında yer alarak, yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin buluşma noktalarından biri haline gelen Turkchem Eurasia Fuarı’nda geri sayım başladı.

Fuar; kimyasallar, laboratuvar ve teknoloji alanlarına yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası birçok projeyle Türkiye kimya sanayisinin büyümesinde önemli rol üstlenen Artkim Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleşecek. Yeni iş bağlantılarının kurulması, geliştirilmesi ve sektöre dair son gelişmelere ev sahipliği yapacak Turkchem Eurasia Fuarı, 24-26 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlayacak. Toplamda 40 farklı ülkeden 506 firma ve temsilciliğinin yer alacağı fuarda dünyanın dört bir yanından 15 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Kimya sektöründen 9 ayda 25,5 milyar dolarlık ihracat

Yükselen büyüme ivmesi ve ihracat potansiyeli ile dikkatleri üzerine toplayan kimya sanayi; plastikten kozmetiğe, ilaçtan boyaya kadar birçok alanda sağladığı nihai ürünlerin yanı sıra, çok sayıda sektöre ara ürün ile hammadde temin etmekte ve diğer sanayilerin gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra ekonomide önemli bir konuma sahip.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı eylül ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında ihracat şampiyonu olan kimya sektörü ise 2,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ilk 9 aylık ihracatı yüzde 40,2 artarak 25,5 milyar dolara ulaştı.

Kimya sektörü eylül ayında da en çok ihracat yapan sektör oldu. Ülke ihracatından yüzde 14,7 pay alan sektörün ihracatı geçen yıla göre yüzde 28,2 arttı ve 2,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Eylül ayıyla birlikte üst üste yedinci kez ihracat lideri olan kimya sektörü, ilk dokuz aylık dönemde gerçekleştirdiği 25,5 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 40,2 büyüdü.

İhracat rakamlarını daha da arttırmayı hedefleyen Turkchem Eurasia Fuarı’ndaki Alım Heyeti Programıyla potansiyel alıcılar ve katılımcılara, fuar süresince özel B2B alanında ikili görüşmeler yapma olanağı sunulacak.

Uluslararası katılımlı konferans

Turkchem Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek Konferans Programı dahilinde yurt içinden ve yurt dışından gelen uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek sunumlar ile fuar ziyaretçileri; katılımcı firmaların, üniversitelerin ve STK’ların anlatımlarıyla yeni ürün, formülasyon, son teknolojiler ve sektör ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakalayacak.

Birçok fırsatı bir arada sunacak

Ulusal ve uluslararası standartlarda birçok önemli projeyi hayata geçiren Artkim Fuarcılık İcra Kurulu Başkanı Cengiz Yaman, “Türk Sanayinin nabzını tutan Kimya Sektörüne hizmet vermek amacıyla 20 yıl evvel çıktığımız yolda bugün, ülkemizi ihtisas fuarları alanında küresel bir marka yapma hedefiyle ilerliyoruz. Düzenlemiş olduğumuz ihtisas fuarları ile sektör paydaşlarının uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracatın gelişmesine katkı sağlıyoruz. Turkchem Eurasia 2022’de de yine alım heyeti programımız devrede olacak. Firmaların, hedef pazarlara ve ülkelere yönelik, dış ticaret ivmesinin arttırılması ve ihracata yönelik ürünlerinin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen alım heyeti programı, önceki fuarlarda olduğu gibi katılımcı firmalara büyük bir potansiyel sunacaktır” dedi.

Pandemiyle birlikte değişen yeni nesil fuarcılık anlayışı ve tüketici davranışları doğrultusunda sürekli kendilerini geliştirdiklerini ifade eden Cengiz Yaman, “Yurt içi ve yurt dışı odaklı, yüksek hacimli iş birliklerine olanak sağlayan ortamlar olan fuarlar; aynı fonksiyonların sanal ortama taşındığı, zaman ve mekan sınırlamalarından bağımsız daha global etkinliklere dönüşmüş durumda. Biz de Artkim olarak, sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Fuar alanlarımızı sadece ürün ve teknoloji tanıtmakla sınırlamıyor; düzenlediğimiz konferans, panel ve workshoplarla da sektörün geleceğine ışık tutan bir platforma dönüştürüyoruz. Fiziki fuar ortamı ile katılımcılara alışılagelen tüm imkanları en güncel ve üst düzey kalitede sunarken; sanal fuar platformumuz üzerinde de giydirilebilir dijital stant, ürün bilgileri paylaşımı, kartvizit paylaşımı, etkinlik pazarlama paketi gibi inovatif ve pragmatik hizmetler üreterek fuarcılığın adeta yeni bir formülünü geliştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Geleneksel ve dijital fuar deneyimi ile yüksek etkileşim

Artkim Fuarcılık, Turkchem Eurasia Fuarı’nda da geliştirdiği dijital çözümler ile sınırlı zaman ve mekan dezavantajını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Artkim tarafından geliştirilen mobil uygulama sayesinde ziyaretçiler, allArtkim’i mobil cihazlarına indirerek fuarın bilgilerine erişebilecek, fuar ziyaretlerini planlayabilecek, firma ve etkinlik detaylarını görüntüleyerek toplantı talebi gönderebilecek. Fiziki fuarın bitiminin hemen ardından yayına açılacak olan sanal fuar alanında ise katılımcı firmalar 3 ay boyunca ziyaretçilerini sanal dünyada ağırlayabilecek ve etkileşimde olabilecek. Fuarın ilk günü ve ikinci günü gerçekleşecek olan panel programları ayrıca Turkchem TV’den canlı yayınlanacak.