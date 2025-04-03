Kira artış oranı düşse de, talep çok ev az olunca Antalya’da kiralar değişmedi

Nisan ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mart ayı enflasyon verileriyle birlikte belli oldu. 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 51,26 olarak açıklandı. Buna göre, nisan ayında kira kontratını yenileyecek olan kiracılar için azami zam oranı yüzde 51,26 olacak.

"Kira artış oranının düşmesinin kiralara yansımayacak"

Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Yüzde 2’lik düşüş çok büyük bir fark sağlamaz. Zaten sözleşmeler yılda bir yenileniyor ve kira artışı o dönemde geçerli TÜFE oranına göre yapılıyor" dedi.

Antalya'da özellikle yaz sezonu öncesinde kiralık ev talebinin arttığını dile getiren Çağlar, "Yaz sezonu yaklaşıyor. Kente hem yaz tatiline gelenler hem de sağlık hizmeti almak için gelen vatandaşlar var. Ancak kiralık konut sayısı yetersiz. Bu da fiyatların düşmesini zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"En düşük kira bedeli 12-13 bin liradan başlıyor"

Antalya’da en düşük kira bedelinin 12-13 bin TL’den başladığını, sahil bandı gibi bazı bölgelerde bu rakamın daha da yükseldiğini belirten Çağlar, "Bugün biri ev kiralayacaksa, çevredeki kira ortalamasına bakar. Artış oranı sadece mevcut kiracılar için önemlidir. Yeni kiralar, piyasa şartlarına göre belirlenir" diye konuştu.