Kirişçi: Nitelikli ambalaj ürünün ihracat değerini artırır

03 Ocak 2018

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- TBMM Tarım Komisyonu’nun eski Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Türkiye’de ambalaj sektörüne daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek, nitelikli ambalajın hem ürünün değerini ve satış şansını, hem de ihracat değerini arttırdığını söyledi. Halen uluslararası danışmanlık hizmeti veren NewBridge’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Kirişçi, enflasyonun temel sebeplerinden birisi olarak gösterilen gıdanın, diğer etkenler dışında taşınma ve muhafaza aşamasında büyük kayıp yaşadığını bildirdi. Bazı ürünlerde ambalaj kaynaklı kayıpların yüzde 40’lara kadar ulaştığına dikkat çeken Vahit Kirişçi, çevre duyarlılığı dikkate alınarak yüzde 100 geri dönüşümlü ambalaj kullanılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de çift hanelerin üzerinde seyreden enflasyonda, gıda fiyatlarının etkisinin tartışıldığını belirten Vahit Kirişçi, Merkez Bankası çalışmasına göre 2004-2016 yılları arasındaki enflasyonda gıdanın payının yüzde 30 olduğunu aktardı. 2017 yılı 3’üncü çeyreği sonunda enflasyonun yüzde 11.2 olmasını rağmen, gıda enflasyonunun yüzde 12.95 olduğunun altını çizen Kirişçi, bunun önüne geçebilmek için Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında oluşturulan komisyonun önemli çalışma yaptığını bildirdi.

“Doğru ambalaj kayıpları büyük ölçüde önler”

Yıllık yaş meyve sebze üretiminin 50 milyon ton civarında olduğunu söyleyen Vahit Kirişçi, bazı ürün gruplarında hasattan sofraya kadar yüzde 40 civarında kayıp oluştuğunu genel ortalamanın ise yüzde 25 civarında olduğunu vurguladı.

Bu noktada firenin azaltılmasında nitelikli ambalajın önemine işaret eden Vahit Kirişçi, geri kazanımın ön plana çıktığı günümüzde yüzde 100 geri dönüşümün sağlanabildiği oluklu mukavvanın hijyen açısından da kullanımının arttırılması gerektiğini anlattı.

Taşıma ve istifleme kolaylığı sağlayan oluklu mukavvanın, darbelere karşı dayanımıyla ürünü daha iyi koruduğunun altını çizen Kirişçi, düşük maliyet ve az yer kaplamasının da oluklu mukavvanın avantajlarından birisi olduğunu bildirdi. Oluklu mukavvanın esnek tasarım yapısı ve firmanın logo-marka gibi unsurlarının yazılabilmesi açısından da fayda sağladığını belirten Vahit Kirişçi, ürünlerin raf ömrünü de 3 gün uzattığını ifade etti.

Ambalajın niteliğinin Türkiye’de yeni yeni farkına varıldığının altını çizen Kirişçi, “Bir dönem özellikle eski Doğu Bloku ülkelerine gönderilen ürünlerde ambalaja hiç dikkat edilmezdi. Onlar bilinçlenmeye başlayınca talepleri değişti. Türkiye de buna ayak uydurmak için ambalaja daha çok önem vermeye başladı” dedi.

Ambalajın tüketici açısından psikolojik etkileri olduğuna da vurgu yapan Vahit Kirişçi, son yıllarda ayın ürünü ambalajına göre tercih eden tüketicilerin sayısında ciddi miktarda artış yaşandığı bilgisini verdi. Bazı ambalajların doğada 450 yıla kadar kalabildiğinden bahseden Kirişçi, yüzde 100 geri dönüşümle oluklu mukavvanın çevreye katkı sağladığını söyledi.

Önceki gün yayınlanan ambalaj atıklarının kontrolüne ilişkin yönetmeliği de değerlendiren Prof.Dr. Vahit Kirişçi, ambalaj üreticilerinin 2018 yılından itibaren hammadde ihtiyaçlarını kademeli olarak artacak şekilde ambalaj atığından sağlayacağını kaydetti. Kirişçi, bu oranın camda yüzde 13, plastikte yüzde 4, metalde yüzde 10, kağıt kartonda ise yüzde 25 olarak belirlendiği bilgisini verdi.

Kamu ve halkla ilişkiler alanında ihtisaslaşmış hizmetler veren NewBridge, 2016 yılında Prof. Dr. Vahit Kirişci, Prof. Dr. Yüksel Özden, Mehmet Erdoğan ve Yüksel Özden tarafından kuruldu.

Şirket faaliyetleri hakkında bilgi veren Kirişçi, NewBridge’in, yönetici ortakları ve kıdemli uzmanlarıyla; yasal danışmanlık, iletişim stratejileri, politik ve kamu yönetimi tecrübesiyle, farklı sektörlerdeki müşterilerine hizmet sunduğunu bildirdi. Partiler üstü bir kamuyla ilişkiler firması olduklarına dikkat çeken Vahit Kirişçi, “Müşterilerimize ve paydaşlarına ait her bir konu, işin doğasına has bir çözüm anlayışıyla ve güvenilir bir çözüm ortaklığıyla iş birliği dahilinde ele alınmaktadır” şeklinde konuştu.