Kırmızı ete zam iddiası! Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi

Kırmızı et fiyatlarının son bir haftada 60 lira zamlandığı iddia edildi. Kasaplar, kuzu etinde bölgelere göre 30 ile 50 lira arasında fiyat artışı yaşandığını söyledi.

Kuzu sayısında kasım ayında başlayıp aralık sonuna kadar devam eden bir düşüş yaşandığını belirten kasaplar fiyatlardaki ani sıçramayı bu düşüşe bağlıyor.

Ramazan ayında fiyatlar yükselecek

Kasaplar, kuzu etine göre, düşük kalan dana kıymanın ise Ramazan ayına doğru yükseleceğini öngörüyor. Kasaplarda dana kıyma 630 liradan, kuşbaşı ise 680 liradan başlıyor. Market fiyatları ise kasaplara göre daha düşük kalıyor.

Et ve Süt Kurumu'ndan stok açıklaması

Öte yandan Et ve Süt Kurumu ise fiyat artışına neden oalcak bir stok azlığı olmadığını bildiriyor.

Kurumun, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ise "Stoklarda yeteri kadar hayvanımız var ancak stok yapan fırsatçılar 'zam geliyor' algısını oluşturarak fiyatları yükseltme çabası içerisindedir." dedi.

Yılbaşından sonra fiyatlar dengelenecek

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da "Kuzu doğumlarından dolayı kuzu eti fiyatlarında bir ay önceye göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artış var. Bu artış dönemseldir. Yılbaşından sonra fiyatlar tekrar dengeye gelecektir. Bu sürede dana eti fiyatlarında bir artış söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.