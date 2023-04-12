Kırmızı ette son durum: "Kimse indirim beklemesin"

Halihazırda yüksek enflasyon nedeniyle birçok ürünün fiyatı artarken, kırmızı ette yılbaşından beri fiyat artışı durdurulamıyor.

Cumhuriyet'ten Erman Şentürk'a konuşan Şenkara, üretimdeki düşüş sürdükçe fiyatların yükseldiğini hatırlattı.

Şenkara şunları ifade etti: “Fiyatların düşmesini beklemek hayalperestlik olur. Dananın kesim fiyatı 180 liraya ulaştı, karkas dana etinin kesim fiyatı ise 210 lira bandında. Maliyetler ortada. İzmir’de şu anda kıymanın kilo fiyatı etin cinsine göre 300 liradan başlıyor ve 350 liraya kadar gidiyor. Seçimlere kadar et fiyatlarının bu seviyede devam edeceğini tahmin ediyoruz. Biz esnaf olarak önümüzü göremiyoruz. Yaza fiyatların ne olacağını biz de bilemiyoruz.”

Destek gideri karşılamıyor

Fiyatların sabitlenebilmesi için en önemli adımın üretim olduğunu belirten Şenkara, “Kesimi değil, besiciliği desteklesinler. 60 bin liralık büyükbaş hayvan için 250-300 lira ödemek teşvik değildir. Sunulan destekler bugün giderleri bile karşılamıyor” dedi.