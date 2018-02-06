Kış turizmi son 5 yılın en iyi sezonunu geçiriyor

06 Şubat 2018

Bu yarıyıl tatilinin en çok tutan aktivitesi kayak oldu. Türkiye’nin dört bir yanında kayak merkezleri doldu, taştı. Bu yıl kar yağmama korkusu çeken birçok kayak merkezi bile geç de olsa sezonu açtı. Son günlerde Türkiye’nin gündemine oturan ‘Doğu Ekspresi’ yerli turiste kışın da tatil yapmayı öğretti. Birçok kayak merkezi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Yer bulamayanlar, kayak merkezlerine yakın yerlerde konaklamak zorunda kaldı. Türkiye’nin batısında Bursa Uludağ, doğusunda ise Sarıkamış en çok tercih edilen kayak merkezlerinden olurken, ülkenin ortasında yer alan Erciyes’e ise Rus turistler damgasını vurdu. Kış turizmcileri, bu sezonu son 5 yılın en iyi sezonu olarak değerlendiriyor.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne olan yoğun ilgiden dolayı ilçede oteller ve çok sayıda apart yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Fiyatlar ise 200 lira ila 1500 lira arasında değişiklik gösterdi. Bursa’da sömestir tatiline günler kala otel rezervasyonlarında ilk hafta için doluluk yüzde 100’e yaklaştı. Otellerde fiyatlar 500 ila 2 bin lira arasında değişti.

Uludağ’da ortalama geceleme 2 katına çıktı

Bursa’da geçen yıl yarıyıl tatilinde yüzde 70’lerde olan doluluk oranının bu yıl arttığını kaydeden Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren, yerli turistin Uludağ’a ilgisinin hep olduğunu ancak bu yıl günübirlikten konaklamaya kayma trendi olduğunu belirtti. Geceleme sayılarının da arttığını ifade eden Beceren, ortalama gecelemenin 3 günden 6 güne çıktığını kaydetti. Erciyes’in yönetimini üstlenen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes Kış Merkezi’ne, 3 yıl önce 650 bin kişi gelirken, geçen yıl 2 milyon 200 bin kişiyi geçtiğinin bilgisini vererek, “Bu yıl kış sezonunu 3.5 milyon kişi ile kapatmayı hedefledik. Yarıyıl tatili beklediğimiz gibi yüzde 100 dolu geçti. Hatta dağ çevresinde yer bulamayan misafirlerimize çevre otellerde yer bulduk” dedi. Cıngı, Kayseri’de ortalama gecelemenin 5 günden 7 güne çıktığını kaydetti.

Kahramanmaraş da ilgiyi gördü, atağa geçti

Kışın kayağa olan ilgi artınca Kahramanmaraş da harekete geçti. Yedi Kuyular Kayak Merkezi için çalışmalara başlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ‘kış merkezi’ olarak planladığı tesisler için 500 milyon dolara yakın yatırım yapacak. 2 bin rakımlık dağda yer alacak doğal kayak merkezinin içinde bir de donmuş göl var. Bu göl de buz pateni alanı olarak kullanılacak. Yalnızca bir tane 5 yıldızlı otele sahip olan Kahramanmaraş’ta kayak merkeziyle birlikte yatak kapasitesinin de artması bekleniyor.

Yabancı turist de kayağa geliyor

Uludağ’da ağırlıklı olarak yerli turist olsa da özellikle online kanallardan Arap turistlerin de ilgi gösterdiğini kaydeden Haluk Beceren, “Genellikle günübirlik geliyorlar” dedi. Radisson Blu Hotel Kayseri’de, sömestr tatilinde yüzde 100’e yakın doluluk yakaladıklarını söyleyen Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, yerli turistin yanında, Rusya, Ortadoğu, Fransa, Almanya dahil dünya genelinden turistleri ağırladıklarını ifade etti. Erciyes’in bu sezon ilk kez Rus turist gruplarını ağırladığını belirten Arifoğlu, “Odeon Tours, kayak sezonu boyunca, her cuma günü Moskova’dan Kayseri’ye direkt charter uçuşu düzenliyor. Her uçak ile gelen yaklaşık 220 kişi, 7 gece boyunca, Kayseri’de kayak ve Kapadokya turu yapıyor” dedi. Yılbaşında da, sömestir tatilinde de yüzde 100 dolu olan Kartalkaya ise yerli turistin dışında Rus ve Fransız turistlerin de uğrak yeri oldu.