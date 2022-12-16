Kişi başına milli gelirde Avrupa’da sondan 6’ncıyız

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen SGP’ye göre kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken Türkiye için 63 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 37 altında kaldı. Türkiye’den daha düşük endeks değerinde 5 ülke yer aldı: Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Arnavutluk.

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsadı. Söz konusu 36 ülke arasında SGP’ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 268 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 32 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 168 üzerinde, Arnavutluk yüzde 68 altında değere sahip oldu.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 69 oldu ve AB ortalamasının yüzde 31 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 144 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.

TL’nin değeri etkiledi

Türkiye’nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2021 yılı sonuçlarına göre 36 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 36 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.