KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 40 milyar lira

30 Eylül 2017

Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılının ikinci çeyreği itibarıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 33,4 milyar lira, dış borçları ise 6,6 milyar lira oldu. Böylece toplam borç stoku 40 milyar 18 milyon 422 bin lira olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam, bir önceki çeyrekte 44 milyar 67 milyon 133 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 11,8 milyar lira ile ticari bankaların borçları oluştururken, bunu sırasıyla 10,2 milyar lirayla KİT'lerin borçları ve 7,2 milyar lirayla özel şahıslar izledi.

KİT 'lerin görev zararları

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise haziran ayı sonu itibarıyla 3 milyar 424 milyon 269 bin lira oldu.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 1 milyar 586 milyon 456 bin lira Toprak Mahsülleri Ofisi olurken, bu kuruluşu 1 milyar 276 milyon 349 bin lira ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu izledi.

Kaynak: AA