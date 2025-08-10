Kızılderililerin şifası Karadeniz'de rekor verime ulaştı: Zirai dondan ve soğuktan etkilenmiyor!

Ana vatanı Kuzey Amerika olan, içerdiği yüksek antioksidan, mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen aronya Gümüşhaneli çiftçileri hem kalitesiyle hem de verimliliği ile sevindirdi.

Kızılderililerin şifa niyetine tükettiği aronya, bölgede ekonomik değeri yüksek alternatif ürünler arasına girerken Kürtün ilçesinde 80 dönümlük alanda 70’in üzerinde üretici üretime başladı.

3 senede verim 5 kat arttı

Çayırçukur Köyü’nde 3 yıl önce 400 metrekarelik alana deneme amaçlı dikilen aronyadan önceki yıllarda 150 kilogram ürün alan Ethem Çiftçi, bu yıl 700-800 kilogram civarında ürün beklediklerini söyledi.

Aronya meyvesinin yıllar geçtikçe daha yüksek verime ulaşan bir meyve olduğunu söyleyen Çiftçi, "3 sene önce yüzde 70 hibeli yüzde 30’u çiftçi destekli olarak aronya fidanını deneme amaçlı alarak buraya diktik. İlgi ve bakım isteyen bir meyve ve bu sene 3. senem. Geçen sene 400 metrekare bir alandan 150 kilogram aronya meyvesi aldım. Bu sene ise yine aynı alandan 700-800 kilogram civarında bir verim bekliyorum. Aronya meyvesi antioksidan değeri yüksek kolesterol, kalp, kanser gibi hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Doktorlar kan sulandırıcı özelliği olduğundan dolayı dikkatli kullanılması gerektiğini tavsiye ediyorlar" dedi.

"Karadeniz'de en iyi verim ve kaliteye Kürtün’de ulaştık"

Kürtün ilçesinde yetiştirilen aronya meyvesinin bölgedeki diğer ürünlere göre daha kaliteli ve veriminin yüksek olduğunu ifade eden Kürtün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Recep Yasin Sarı ise şöyle konuştu:

"Bu proje yüzde 70’i devlet katkılı, yüzde 30’u da çiftçi katkılı olan bir proje. Biz bu projeye ilk olarak 4 sene önce araştırmalarla başladık. Bölgemizdeki arazi çok kısıtlı, bu nedenle kısa ve küçük mesafedeki yerlerden daha çok ürün alıp nasıl daha pahalı ürünler haline getirebiliriz şeklinde bir düşünceyle yola çıktık. Sonrasında aronya, yaban mersini ve çilek gibi ürünlere yöneldik ve sizin de görmüş olduğunuz gibi coğrafyaya uyum sağladı.

Zirai dondan, soğuktan etkilenmiyor

‘Süper meyve’ olarak adlandırılıyor ve dünyadaki antioksidan değeri en yüksek olan bir meyve. Özellikle kanser hastalığı, mide rahatsızlığı, şeker, tansiyon gibi hastalıklara bire bir çözüm. Soğuktan etkilenmeyen bir meyve özellikle bu bölgede kar yağışı ve don olayı çok olduğundan dolayı bu noktada aronya etkilenmiyor. Diğer bir özelliği ise bu meyvenin içerisinde fasulye, çilek gibi diğer ürünleri yetiştirebiliyoruz. Verim olarak da şu anda Karadeniz bölgesinde en iyi verime ve kaliteye burada ulaştık" diye konuştu.