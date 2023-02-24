KKM 1,5 trilyon TL ile rekor kırdı

KKM hesaplarında biriken tutar 6 ocak haftasından bu yana 130 milyar TL artış gösterdi. Aynı haftada mevduatlar 9 trilyon 317,3 milyar TL'den 9 trilyon 378,9 milyar TL'ye yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 7,9 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 21 milyar 270 milyon lira artarak 7 trilyon 908 milyar 192 milyon liraya çıktı. BDDK verilerine göre, sektörün kredi hacmi 17 Şubat itibarıyla 21 milyar 270 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 886 milyar 922 milyon liradan 7 trilyon 908 milyar 192 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 61 milyar 572 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 378 milyar 864 milyon lira oldu.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Şubat itibarıyla 1 milyar 626 milyon lira artışla 1 trilyon 140 milyar 791 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 366 milyar 220 milyon lirası konut, 55 milyar 52 milyon lirası taşıt ve 719 milyar 519 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 161 milyon lira azalarak 980 milyar 353 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,6 azalışla 488 milyar 132 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 249 milyar 378 milyon lirası taksitli, 238 milyar 754 milyon lirası taksitsiz oldu.

MB rezervleri 2 haftada 7 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası toplam rezervlerinde düşüş sürüyor. Rezervler 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 39 milyon dolar azalarak 122 milyar 599 milyon dolara geriledi, 2 haftalık düşüş 7 milyar doları buldu. Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri de 2 milyar 241 milyon dolar azalışla 73 milyar 389 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 10 Şubat'ta 75 milyar 630 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Altın rezervleri 797 milyon dolar azalarak 50 milyar 7 milyon dolardan 49 milyar 210 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 39 milyon dolar azalışla 125 milyar 638 milyon dolardan 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.