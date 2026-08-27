KKM defteri kapandı: Bakan Şimşek’ten TL mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki bakiyenin sıfırlanmasının ardından açıklama yaptı.

Şimşek, ekonomi programının önemli hedeflerinden birinin daha gerçekleştirildiğini belirterek, "Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.

Ekonomi politikalarının bundan sonraki dönemde de aynı doğrultuda sürdürüleceğini belirten Şimşek, "Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik.



Koşullu yükümlülük olan KKM’den çıkış sürecini başarıyla tamamladık.



Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz. pic.twitter.com/k702Rl1Sdq — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 27, 2026

KKM bakiyesi sıfırlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre KKM hesaplarındaki bakiye geçen hafta 4 milyon lira daha azalarak tamamen sıfırlandı.

Böylece döviz kurundaki yükselişe karşı TL mevduat sahiplerini korumak amacıyla hayata geçirilen ve bir dönem çok yüksek büyüklüklere ulaşan KKM uygulamasından çıkış süreci tamamlanmış oldu.