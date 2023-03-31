KKM hesaplarında rekor serisi sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 639,8 milyar TL'den 1 trilyon 672,8 milyar TL'ye çıktı. KKM hesapları geçen hafta da 36,4 milyar lira artış kaydetmişti.

Böylece KKM hesapları 11 haftadır aralıksız bir şekilde yükselmiş oldu. 11 haftada KKM hesaplarındaki artış 300 milyar lirayı geçti. KKM hesapları 6 Ocak haftasında 1 trilyon 370 milyar 9 milyon liraya kadar düşmüş ardından faiz sınırının kaldırılması haberiyle birlikte yükselişe geçmişti.

Toplam krediler 8.25 trilyon TL

BDDK verilerine göre, sektörün kredi hacmi 24 Mart itibarıyla 111 milyar 167 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 246 milyar 690 milyon liradan 8 trilyon 357 milyar 857 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 130 milyar 814 milyon lira arttı.

Söz konusu haftada yüzde 1,33 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 944 milyar 977 milyon lira oldu. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 46 milyar 669 milyon lira artışla 1 trilyon 809 milyar 46 milyon lira oldu.

Yabancı üç haftadır hisse satıyor

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 24 Mart haftasında 113 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancıların satış serisi üçüncü haftaya taşınmış oldu.

Merkez Bankası’nın yayımladığı haftalık verilere göre yurt dışı yerleşik kişiler 24 Mart haftasında 113 milyon dolarlık hisse sattı. Yabancılar aynı haftada 25,1 milyon dolarlık tahvil satın aldı. Yabancı yatırımcı 17 Mart haftasında 210,8 milyon dolar ve 10 Mart haftasında ise 53,5 milyon dolarlık hisse satmıştı. Böylelikle yurt dışı yerleşik kişilerin hisse satış serisi 3 haftaya çıkarken toplam hisse satış bedeli de 377,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana yabancı yatırımcının hissede net satışı 866 milyon doları buldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 83 milyon lira azalarak 159 milyar 307 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 139 milyar 107 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Şirketlere yeni KKM düzenlemesi

Merkez Bankası döviz yükümlülüğü olan şirketlere en az 1 ay vadeli olmak üzere döviz veya TL mevduat ve katılım hesabı açma imkanı getirdi. Buna göre vade başında döviz bozan firma, vade sonunda yine aynı döviz kadar TL alabilecek. Karara göre, bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği döviz, vade başı kuru üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı TL ilgili bankaya aktarılacak. Merkez Bankasınca belirlenecek vadelerde TL mevduat veya katılma hesabı açılabilecek.

MB'nin toplam rezervleri geriledi

24 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 592 milyon dolar azalışla 71 milyar 336 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mart'ta 73 milyar 928 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 399 milyon dolar artarak 52 ,9 milyar dolardan 53,4 milyar dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2,2 milyar dolar azalışla 126,9 milyon dolardan 124 milyar 694 milyon dolara geriledi.