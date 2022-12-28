KKM türev işlemlere konu edilemeyecek

TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatı değişikliğinde, "Söz konusu talimatlar kapsamındaki dönüşümlü mevduat ve katılım hesaplarının türev işlemlere konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır" denildi.

Yazıda "Dönüşümlü mevduat ve katılım hesaplarının opsiyon, swap ve benzeri herhangi bir türev ürününe konu edilemeyeceği veya söz konusu ürünlerle ilişkilendirilemeyeceği" belirtildi. Ayrıca bu hükme aykırılık tespit edilen hesaplar için TCMB tarafından kur/fiyat farklarının "ödenmeyeceği" de dile getirildi.