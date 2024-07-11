KKM ve katılma hesapları 2 trilyon TL'nin altına geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 14,5 milyar TL'den 1 trilyon 991,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 803 milyar TL'den 13 trilyon 838,5 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 16 trilyon 447,3 milyar TL'den 16 trilyon 198,9 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 726,4 milyar TL'den 1 trilyon 727,6 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 468,2 milyar TL'den 1 trilyon 466,9 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 216,1 milyar TL'den 218,5 milyar TL'ye çıktı.