KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 415 milyar TL'den 1 trilyon 370 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 7 trilyon 568 milyar TL'den, 7 trilyon 573,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 8 trilyon 866 milyar TL'den, 8 trilyon 859 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 83 milyar TL'den 1 trilyon 93,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 446,6 milyar TL'den 451,1 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 161,7 milyar TL'den 160,3 milyar TL'ye indi.