KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor
Kur korumalı TV mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş bu hafta da sürdü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 415 milyar TL'den 1 trilyon 370 milyar TL'ye geriledi.
Aynı haftada krediler 7 trilyon 568 milyar TL'den, 7 trilyon 573,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 8 trilyon 866 milyar TL'den, 8 trilyon 859 milyar TL'ye indi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 83 milyar TL'den 1 trilyon 93,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 446,6 milyar TL'den 451,1 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 161,7 milyar TL'den 160,3 milyar TL'ye indi.